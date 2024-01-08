Моуриньо удалили в матче с Аталантой, Жозе пропустит игру против Милана

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо проявил себя не с лучшей стороны в домашнем поединке Серии А против «Аталанты» (1:1).

В компенсированное к первому тайму время Особенный схлопотал желтую карточку за проявление чрезмерных эмоций в технической зоне. На последних минутах второго тайма Жозе вновь провинился, слишком рьяно реагируя на то, что после падения Лукаку свисток арбитра промолчал, и рефери ничего не оставалось, как выписать наставнику «волков» второе предупреждение.

Теперь Моуриньо вынужден будет пропустить следующий поединок своей команды, в котором 14 января «Рома» сыграет на выезде против «Милана».