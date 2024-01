Ливерпуль досрочно вернул защитника из аренды в Шотландии

Английский клуб «Ливерпуль» уведомил о досрочном возвращении из аренды в шотландском «Абердине» защитника Риса Уильямса.

22-летний Уильямс, который перешел в состав академии «Ливерпуля» на уровне U10, на сегодняшний день сыграл за мерсисайдцев в 19 матчах. Он также играл в аренде в «Киддерминстер Харриерс», «Суонси» и «Блэкпуле.

Уильямс в свое время был заигран за юношеские и молодежную сборные Англии.

