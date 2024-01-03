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Англия
03 января 2024, 13:29 | Обновлено 03 января 2024, 13:38
785
0

Ливерпуль досрочно вернул защитника из аренды в Шотландии

За «красных» вновь будет играть Рис Уильямс

03 января 2024, 13:29 | Обновлено 03 января 2024, 13:38
785
0
Ливерпуль досрочно вернул защитника из аренды в Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рис Уильямс

Английский клуб «Ливерпуль» уведомил о досрочном возвращении из аренды в шотландском «Абердине» защитника Риса Уильямса.

22-летний Уильямс, который перешел в состав академии «Ливерпуля» на уровне U10, на сегодняшний день сыграл за мерсисайдцев в 19 матчах. Он также играл в аренде в «Киддерминстер Харриерс», «Суонси» и «Блэкпуле.

Уильямс в свое время был заигран за юношеские и молодежную сборные Англии.

Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» интересен полузащитник «Дженоа».

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Источник ФК Ливерпуль
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