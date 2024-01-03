Ливерпуль досрочно вернул защитника из аренды в Шотландии
За «красных» вновь будет играть Рис Уильямс
Английский клуб «Ливерпуль» уведомил о досрочном возвращении из аренды в шотландском «Абердине» защитника Риса Уильямса.
22-летний Уильямс, который перешел в состав академии «Ливерпуля» на уровне U10, на сегодняшний день сыграл за мерсисайдцев в 19 матчах. Он также играл в аренде в «Киддерминстер Харриерс», «Суонси» и «Блэкпуле.
Уильямс в свое время был заигран за юношеские и молодежную сборные Англии.
Ранее сообщалось, что «Ливерпулю» интересен полузащитник «Дженоа».
Rhys Williams has been recalled from his loan spell at Aberdeen:— Liverpool FC (@LFC) January 3, 2024
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