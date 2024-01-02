Источник: Ливерпуль интересуется полузащитником Дженоа
Мортен Френдруп может продолжить карьеру в АПЛ
Английский «Ливерпуль» следит за датским полузащитником итальянского «Дженоа» Мортеном Френдрупом, сообщает издание Liverpool Echo.
Источник отмечает, что подписание 22-летнего футболиста в зимнее трансферное окно является очень маловероятным, так как его продолжают изучать скауты мерсисайдского клуба. Одной из потенциальных проблем может стать то, что Мортен Френдруп не является англичанином, следовательно не будет считаться доморощенным игроком, наличие которых в заявке важно для команд АПЛ.
В этом сезоне Мортен Френдруп провел 20 матчей за «Дженоа», отметившись 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
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