Милан приближается к подписанию перспективного полузащитника

«Милан» продвигается в переговорах по подписанию правого защитника итальянской «Вероны» Филиппо Терраччано, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Россонери» предложили 20-летнему футболисту 5-летний контракт. Игрок очень хочет перейти в «Милан», клуб продолжает работать над его трансфером.

Филиппо Терраччано является универсальным игроком, который способен сыграть на позициях флангового защитника и полузащитника (на обоих флангах) и даже на позиции центрбека.

В этом сезоне молодой итальянский талант провел 19 матчей за «Верону», отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает Филиппо в 3.5 миллионов евро.

