Конкурент Мудрика является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю

Сегодня, 30 декабря 2023 года, проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лутоном» и лондонским «Челси». По состоянию на 65-ю минуту поединка счет в матче – 2:0 в пользу гостей.

На 12-й минуте счет в игре открыл полузащитник «синих» Коул Палмер, а уже через 25 минут голом с передачи Палмера отличился Нони Мадуэке.

Таким образом Коул Палмер уже 4 раза в этом сезоне забивал и ассистировал в одном матче, что является лучшим показателем среди всех футболистов лиги.

В этом сезоне 21-летний игрок в основном играет на позиции правого вингера, что усложняет ситуацию Михаила Мудрика, ведь справа мог бы играть Рахим Стерлинг, в то время как украинец выходил бы слева.

