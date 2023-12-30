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  4. Конкурент Мудрика является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю
Англия
30 декабря 2023, 15:57 |
355
2

Конкурент Мудрика является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю

Коул Палмер оформил гол+пас уже в 4 матчах чемпионата.

30 декабря 2023, 15:57 |
355
2
Конкурент Мудрика является лучшим игроком АПЛ по интересному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Сегодня, 30 декабря 2023 года, проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Лутоном» и лондонским «Челси». По состоянию на 65-ю минуту поединка счет в матче – 2:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 12-й минуте счет в игре открыл полузащитник «синих» Коул Палмер, а уже через 25 минут голом с передачи Палмера отличился Нони Мадуэке.

Таким образом Коул Палмер уже 4 раза в этом сезоне забивал и ассистировал в одном матче, что является лучшим показателем среди всех футболистов лиги.

В этом сезоне 21-летний игрок в основном играет на позиции правого вингера, что усложняет ситуацию Михаила Мудрика, ведь справа мог бы играть Рахим Стерлинг, в то время как украинец выходил бы слева.

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Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Коул Палмер статистика
Источник Opta
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Комментарии 2
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Умник
И Петрович тоже конкурент Мудрыку, вы ше уже отмечаете спорт.юа?
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umnuy2
палмер неплох-но он не конкурент мудрику по позиции
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