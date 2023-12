ФОТО. Свёнтек в купальнике. Сборная Польши занялась серфингом

Первая ракетка мира Ига Свёнтек и сборная Польши получила урок серфинга перед стартом командного турнира United Cup, который проходит в Перте и Сиднее (Австралия).

Польские теннисисты поупражнялись в новом для себя виде спорта на пляже Скарборо.

Отметим, что Польша стартует на United Cup в субботу матчем против команды Бразилии. Начало в 11:00 по Киеву. Также в их группе есть еще Испания.

Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образуют пары плей-офф. Формат встреч между командами включает в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.

Surf's up 🏄‍♂️🏄‍♀️



Jump on board with Team Poland as they ride the waves of Scarborough Beach 🤙@westaustralia #WAtheDreamState pic.twitter.com/Z4SXGGLLzf