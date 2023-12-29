United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
С 29 декабря по 7 января состоится командный теннисный турнир
С 29 декабря по 7 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыгрют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.
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18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образуют пары плей-офф.
Формат встреч между командами включает в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.
РАСПИСАНИЕ
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|
Сборная
|
Испания
|
Польша
|
Бразилия
|
Очки
|
В-П
|
Испания
|
-
|
|
|
|
|
Польша
|
|
-
|
|
|
|
Бразилия
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Испания – Бразилия
- Польша – Бразилия
- Польша – Испания
Пятница, 29 декабря
Испания – Бразилия
- Алехандро Давидович Фокина – Тьяго Уайлд – 2:0 (6:4, 6:0)
- Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя
- Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело
Группа В
|
Сборная
|
Греция
|
Канада
|
Чили
|
Очки
|
В-П
|
Греция
|
-
|
|
|
|
|
Канада
|
|
-
|
|
|
|
Чили
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Греция – Чили
- Чили – Канада
- Греция – Канада
Воскресенье, 31 декабря
Канада – Чили
- Лейла Фернандес – Даниэла Сегель
- Феликс Оже-Альяссим – Николас Харри
Группа С
|
Сборная
|
США
|
Австралия
|
Великобритания
|
Очки
|
В-П
|
США
|
-
|
|
|
|
|
Австралия
|
|
-
|
|
|
|
Великобритания
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- США – Австралия
- США – Великобритания
- Великобритания – Австралия
Четверг, 29 декабря
Великобритания – Австралия
- Кэмерон Норри – Алекс Де Минаур
- Кэти Бултер – Айла Томлянович
- Кэти Бултер / Нил Скупски – Сторм Хантер / Мэттью Эбден
Группа D
|
Сборная
|
Италия
|
Франция
|
Германия
|
Очки
|
В-П
|
Италия
|
-
|
|
|
|
|
Франция
|
|
-
|
|
|
|
Германия
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Италия – Германия
- Италия – Франция
- Германия – Франция
Суббота, 30 декабря
Италия – Германия
- Жасмин Паолини – Анжелика Кербер
- Лоренцо Сонего – Александр Зверев
Группа Е
|
Сборная
|
Чехия
|
Сербия
|
Китай
|
Очки
|
В-П
|
Чехия
|
-
|
|
|
|
|
Сербия
|
|
-
|
|
|
|
Китай
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Чехия – Сербия
- Чехия – Китай
- Сербия – Китай
Суббота, 30 декабря
Чехия – Китай
- Иржи Легечка – Чжан Чжичжэнь
- Маркета Вондроушова – Чжэн Циньвень
Группа F
|
Сборная
|
Норвегия
|
Хорватия
|
Нидерланды
|
Очки
|
В-П
|
Норвегия
|
-
|
|
|
|
|
Хорватия
|
|
-
|
|
|
|
Нидерланды
|
|
|
-
|
|
Результаты матчей сборных
- Норвегия – Хорватия
- Норвегия – Нидерланды
- Хорватия – Нидерланды
Суббота, 30 декабря
Норвегия – Нидерланды
- Мален Хельго – Аранча Рус
- Каспер Рууд – Таллон Грикспор
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