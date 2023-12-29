United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 29 декабря по 7 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыгрют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

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18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образуют пары плей-офф.

Формат встреч между командами включает в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.

РАСПИСАНИЕ

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Сборная Испания Польша Бразилия Очки В-П Испания - Польша - Бразилия -

Результаты матчей сборных

Испания – Бразилия

Испания – Бразилия Польша – Бразилия

Польша – Бразилия Польша – Испания

Пятница, 29 декабря

Испания – Бразилия

Алехандро Давидович Фокина – Тьяго Уайлд – 2:0 (6:4, 6:0)

Алехандро Давидович Фокина – Тьяго Уайлд – 2:0 (6:4, 6:0) Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя

Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело

Группа В

Сборная Греция Канада Чили Очки В-П Греция - Канада - Чили -

Результаты матчей сборных

Греция – Чили

Греция – Чили Чили – Канада

Чили – Канада Греция – Канада

Воскресенье, 31 декабря

Канада – Чили

Лейла Фернандес – Даниэла Сегель

Лейла Фернандес – Даниэла Сегель Феликс Оже-Альяссим – Николас Харри

Группа С

Сборная США Австралия Великобритания Очки В-П США - Австралия - Великобритания -

Результаты матчей сборных

США – Австралия

США – Австралия США – Великобритания

США – Великобритания Великобритания – Австралия

Четверг, 29 декабря

Великобритания – Австралия

Кэмерон Норри – Алекс Де Минаур

Кэмерон Норри – Алекс Де Минаур Кэти Бултер – Айла Томлянович

Кэти Бултер – Айла Томлянович Кэти Бултер / Нил Скупски – Сторм Хантер / Мэттью Эбден

Группа D

Сборная Италия Франция Германия Очки В-П Италия - Франция - Германия -

Результаты матчей сборных

Италия – Германия

Италия – Германия Италия – Франция

Италия – Франция Германия – Франция

Суббота, 30 декабря

Италия – Германия

Жасмин Паолини – Анжелика Кербер

Жасмин Паолини – Анжелика Кербер Лоренцо Сонего – Александр Зверев

Группа Е

Сборная Чехия Сербия Китай Очки В-П Чехия - Сербия - Китай -

Результаты матчей сборных

Чехия – Сербия

Чехия – Сербия Чехия – Китай

Чехия – Китай Сербия – Китай

Суббота, 30 декабря

Чехия – Китай

Иржи Легечка – Чжан Чжичжэнь

Иржи Легечка – Чжан Чжичжэнь Маркета Вондроушова – Чжэн Циньвень

Группа F

Сборная Норвегия Хорватия Нидерланды Очки В-П Норвегия - Хорватия - Нидерланды -

Результаты матчей сборных

Норвегия – Хорватия

Норвегия – Хорватия Норвегия – Нидерланды

Норвегия – Нидерланды Хорватия – Нидерланды

Суббота, 30 декабря

Норвегия – Нидерланды