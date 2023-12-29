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  4. United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
ATP
29 декабря 2023, 06:05 |
79
0

United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 29 декабря по 7 января состоится командный теннисный турнир

29 декабря 2023, 06:05 |
79
0
United Cup 2024. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

С 29 декабря по 7 января состоится командный теннисный турнир под названием United Cup, в котором сыгрют как мужчины, так и женщины. Соревнований под эгидой ATP и WTA пройдут в двух городах Австралии: в Перте на арене RAC и Сиднее на арене имени Кена Розуолла.

18 сборных были разделены на шесть групп по три команды. Победители и две лучшие сборные, занявшие 2-е места, образуют пары плей-офф.

Формат встреч между командами включает в себя один одиночный матч между мужчинами, один между женщинами и встречу смешанного парного разряда.

РАСПИСАНИЕ

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Сборная

Испания

Польша

Бразилия

Очки

В-П

Испания

-

Польша

-

Бразилия

-

Результаты матчей сборных

  • Испания – Бразилия
  • Польша – Бразилия
  • Польша – Испания

Пятница, 29 декабря

Испания – Бразилия

  • Алехандро Давидович Фокина – Тьяго Уайлд – 2:0 (6:4, 6:0)
  • Сара Соррибес-Тормо – Беатрис Хаддад Майя
  • Сара Соррибес-Тормо / Алехандро Давидович Фокина – Беатрис Хаддад Майя / Марсело Мело

Группа В

Сборная

Греция

Канада

Чили

Очки

В-П

Греция

-

Канада

-

Чили

-

Результаты матчей сборных

  • Греция – Чили
  • Чили – Канада
  • Греция – Канада

Воскресенье, 31 декабря

Канада – Чили

  • Лейла Фернандес – Даниэла Сегель
  • Феликс Оже-Альяссим – Николас Харри

Группа С

Сборная

США

Австралия

Великобритания

Очки

В-П

США

-

Австралия

-

Великобритания

-

Результаты матчей сборных

  • США – Австралия
  • США – Великобритания
  • Великобритания – Австралия

Четверг, 29 декабря

Великобритания – Австралия

  • Кэмерон Норри – Алекс Де Минаур
  • Кэти Бултер – Айла Томлянович
  • Кэти Бултер / Нил Скупски – Сторм Хантер / Мэттью Эбден

Группа D

Сборная

Италия

Франция

Германия

Очки

В-П

Италия

-

Франция

-

Германия

-

Результаты матчей сборных

  • Италия – Германия
  • Италия – Франция
  • Германия Франция

Суббота, 30 декабря

Италия – Германия

  • Жасмин Паолини – Анжелика Кербер
  • Лоренцо Сонего – Александр Зверев

Группа Е

Сборная

Чехия

Сербия

Китай

Очки

В-П

Чехия

-

Сербия

-

Китай

-

Результаты матчей сборных

  • Чехия – Сербия
  • Чехия – Китай
  • Сербия – Китай

Суббота, 30 декабря

Чехия – Китай

  • Иржи Легечка – Чжан Чжичжэнь
  • Маркета Вондроушова – Чжэн Циньвень

Группа F

Сборная

Норвегия

Хорватия

Нидерланды

Очки

В-П

Норвегия

-

Хорватия

-

Нидерланды

-

Результаты матчей сборных

  • Норвегия – Хорватия
  • Норвегия – Нидерланды
  • Хорватия Нидерланды

Суббота, 30 декабря

Норвегия – Нидерланды

  • Мален Хельго – Аранча Рус
  • Каспер Рууд – Таллон Грикспор
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Источник Sport.ua
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