ФОТО. Цыганков получил бутсы, сделанные в стиле Star Wars

Украинский полузащитник каталонской «Жироны» Виктор Цыганков в Stories на своей официальной странице в Instagram похвастался новым кастомизированным комплектом бутс.

Обувь сделана в стиле известной серии фильмов Star wars («Звездные войны», – рус.). Одна бутса выполнена в синем цвете, который использовала светлая сторона (джедаи), а другие – в красном, цвете темной стороны (ситхов).

На задней части одной бутсы написана культовая фраза Люка Скайуокера: «May the force be with you».

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист восстановился от травмы.

