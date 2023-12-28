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  4. ФОТО. Цыганков получил бутсы, сделанные в стиле Star Wars
Испания
28 декабря 2023, 23:58 |
847
0

ФОТО. Цыганков получил бутсы, сделанные в стиле Star Wars

Украинский полузащитник «Жироны» будет играть в особенной обуви

28 декабря 2023, 23:58 |
847
0
ФОТО. Цыганков получил бутсы, сделанные в стиле Star Wars
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский полузащитник каталонской «Жироны» Виктор Цыганков в Stories на своей официальной странице в Instagram похвастался новым кастомизированным комплектом бутс.

Обувь сделана в стиле известной серии фильмов Star wars («Звездные войны», – рус.). Одна бутса выполнена в синем цвете, который использовала светлая сторона (джедаи), а другие – в красном, цвете темной стороны (ситхов).

На задней части одной бутсы написана культовая фраза Люка Скайуокера: «May the force be with you».

Ранее сообщалось, что 26-летний футболист восстановился от травмы.

ФОТО. Цыганков получил бутсы, сделанные в стиле Star Wars

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Источник Sport.ua
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