Зинченко в старте. Известны составы на матч Арсенал – Вест Хэм
Матч 19-го тура АПЛ начнется в 22:15
Сегодня, 28 декабря, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Вест Хэм». Начало матча – в 22:15 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-ге и 7-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Троссард, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.
«Вест Хэм»: Ареола, Эмерсон, Огбонна, Мавропанос, Цоуфал, Соучек, Альварес, Пакета, Вард-Прауз, Кудус, Боуэн.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 28, 2023
💪 Saliba at the back
✨ Trossard returns
🤙 Martinelli in attack
Come on you Gunners 👊 pic.twitter.com/XWVV86PrDh
Our team to take on Arsenal ⚒️ pic.twitter.com/5bcuyt6VDI— West Ham United (@WestHam) December 28, 2023
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