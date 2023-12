Зинченко в старте. Известны составы на матч Арсенал – Вест Хэм

Сегодня, 28 декабря, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Вест Хэм». Начало матча – в 22:15 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-ге и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Троссард, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.

«Вест Хэм»: Ареола, Эмерсон, Огбонна, Мавропанос, Цоуфал, Соучек, Альварес, Пакета, Вард-Прауз, Кудус, Боуэн.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



💪 Saliba at the back

✨ Trossard returns

🤙 Martinelli in attack



Come on you Gunners 👊 pic.twitter.com/XWVV86PrDh