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Англия
28 декабря 2023, 21:31 | Обновлено 28 декабря 2023, 21:34
506
0

Зинченко в старте. Известны составы на матч Арсенал – Вест Хэм

Матч 19-го тура АПЛ начнется в 22:15

28 декабря 2023, 21:31 | Обновлено 28 декабря 2023, 21:34
506
0
Зинченко в старте. Известны составы на матч Арсенал – Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 декабря, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги примет «Вест Хэм». Начало матча – в 22:15 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 2-ге и 7-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Троссард, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Жезус.

«Вест Хэм»: Ареола, Эмерсон, Огбонна, Мавропанос, Цоуфал, Соучек, Альварес, Пакета, Вард-Прауз, Кудус, Боуэн.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм стартовые составы
Источник Sport.ua
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