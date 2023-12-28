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Испания
28 декабря 2023, 05:42 | Обновлено 28 декабря 2023, 05:44
201
0

ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа

Официальный YouTube-канал чемпионата Испании опубликовал лучшие моменты Андрея

28 декабря 2023, 05:42 | Обновлено 28 декабря 2023, 05:44
201
0
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Официальный You-Tube канал Ла Лиги опубликовал все лучшие моменты 24-летнего украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в сезоне 2023/24.

В этой кампании на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 6 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

❗️ ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа

(смотрите видео лучших моментов Андрея Лунина на официальном You-Tube канале Ла Лиги)

Transfermarkt оценивает Лунина в 8 миллионов евро.

Сейчас «Реал» вместе с Андреем занимает первое место в таблице Ла Лиги 2023/24. У команды 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», однако по результату личной встречи (3:0) чемпионат возглавляет именно столичный клуб.

Интересно, что Ла Лига пока что не опубликовала нарезку сейвов главного конкурента Лунина на вратарской позиции Кепы Аррисабалаги. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти в 2024 году окончательно определится, кто станет основным кипером.

Ранее стало известно условие, при котором «Ньюкасл» может подписать Лунина.

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Источник Sport.ua
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