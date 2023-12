Официальный You-Tube канал Ла Лиги опубликовал все лучшие моменты 24-летнего украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в сезоне 2023/24.

В этой кампании на счету Андрея Лунина 9 матчей за королевский клуб, в которых он пропустил 6 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

❗️ ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа

(смотрите видео лучших моментов Андрея Лунина на официальном You-Tube канале Ла Лиги)

Transfermarkt оценивает Лунина в 8 миллионов евро.

Сейчас «Реал» вместе с Андреем занимает первое место в таблице Ла Лиги 2023/24. У команды 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», однако по результату личной встречи (3:0) чемпионат возглавляет именно столичный клуб.

Интересно, что Ла Лига пока что не опубликовала нарезку сейвов главного конкурента Лунина на вратарской позиции Кепы Аррисабалаги. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти в 2024 году окончательно определится, кто станет основным кипером.

Ранее стало известно условие, при котором «Ньюкасл» может подписать Лунина.

🚨 Carlo Ancelotti is currently deciding who will be Real Madrid’s starting GK after the holidays. He does not want to continue with the distribution of minutes that happened just before the Christmas break. @marca pic.twitter.com/eRBisVNgDr