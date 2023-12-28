Стало известно условие, при котором Ньюкасл может подписать Лунина из Реала

Испанское издание Defensa Central, которое специализируется на новостях о столичной команде «Реал» Мадрид, подтвердил интерес английского «Ньюкасла» к украинскому голкиперу королевского клуба Андрею Лунину.

Источник сообщает, что «сороки» будут готовы сделать предложение «сливочным» уже в зимнее трансферное окно, но только при одном условии.

Все зависит от решение главного тренера «Реала» Карло Анчелотти, который в 2024 году должен выбрать основного вратаря команды между Андреем и Кепой Аррисабалагой.

Если выбор итальянского специалиста упадет на Лунина, то «Ньюкасл» откажется от идеи подписания украинца не только зимой, но и летом, даже несмотря на то, что со следующего сезона место в воротах «Реала» займет Тибо Куртуа, который восстановится от травмы, а Лунин станет его дублером.

У «сорок» проблемы с вратарской позицией, поскольку основной кипер Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы. «Ньюкасл» настроен приобрести высококлассного вратаря уже в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Лунин может зимой перебраться в «Челси».