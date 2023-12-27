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  4. Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса
Испания
27 декабря 2023, 09:53 |
707
0

Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса

Украинский страж ворот может стать одноклубником Михаила Мудрика

27 декабря 2023, 09:53 |
707
0
Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

По информации Dario Gol, «королевский клуб» положил глаз на испанского голкипера лондонского «Челси» Роберта Санчеса и планирует приобрести его уже этой зимой. «Сливочные» готовы предложить «Челси» обмен на украинского стража ворот Андрея Лунина, который мог бы стать «первым номером» в Лондоне.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее стало известно, когда наставник «Реала» Карло Анчелотти выберет основного кипера команды между Луниным и Кепой Аррисабалагой.

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Источник Diario Gol
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