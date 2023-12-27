Лунин может зимой перебраться в Челси. Реал хочет обменять его на Санчеса

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

По информации Dario Gol, «королевский клуб» положил глаз на испанского голкипера лондонского «Челси» Роберта Санчеса и планирует приобрести его уже этой зимой. «Сливочные» готовы предложить «Челси» обмен на украинского стража ворот Андрея Лунина, который мог бы стать «первым номером» в Лондоне.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее стало известно, когда наставник «Реала» Карло Анчелотти выберет основного кипера команды между Луниным и Кепой Аррисабалагой.