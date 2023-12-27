Украинский голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram 26 декабря.

На видео запечатлены занятия 24-летнего вратаря в спортивном зале.

Еще 3 дня назад украинец проводил время с семьей в Андорре накануне Рождества.

Лунин провел за «Реал» девять матчей в нынешнем сезоне (7 в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов), в которых пропустил 6 мячей, в четырех поединках сохранив свои ворота «сухими».

Ранее стало известно, когда наставник королевского клуба Карло Анчелотти выберет основного кипера команды между Луниным и Кепой Аррисабалагой.

ВИДЕО. Сразу после Рождества. Как Андрей Лунин тренируется в спортзале