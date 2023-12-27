ВИДЕО. Сразу после Рождества. Как Андрей Лунин тренируется в спортзале
Украинский голкипер опубликовал новый пост в своем Instagram
Украинский голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram 26 декабря.
На видео запечатлены занятия 24-летнего вратаря в спортивном зале.
Еще 3 дня назад украинец проводил время с семьей в Андорре накануне Рождества.
Лунин провел за «Реал» девять матчей в нынешнем сезоне (7 в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов), в которых пропустил 6 мячей, в четырех поединках сохранив свои ворота «сухими».
Ранее стало известно, когда наставник королевского клуба Карло Анчелотти выберет основного кипера команды между Луниным и Кепой Аррисабалагой.
ВИДЕО. Сразу после Рождества. Как Андрей Лунин тренируется в спортзале
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