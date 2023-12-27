Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сразу после Рождества. Как Андрей Лунин тренируется в спортзале
Испания
27 декабря 2023, 04:55 |
83
0

ВИДЕО. Сразу после Рождества. Как Андрей Лунин тренируется в спортзале

Украинский голкипер опубликовал новый пост в своем Instagram

27 декабря 2023, 04:55 |
83
0
ВИДЕО. Сразу после Рождества. Как Андрей Лунин тренируется в спортзале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Андрей Лунин опубликовал новый пост в своем Instagram 26 декабря.

На видео запечатлены занятия 24-летнего вратаря в спортивном зале.

Еще 3 дня назад украинец проводил время с семьей в Андорре накануне Рождества.

Лунин провел за «Реал» девять матчей в нынешнем сезоне (7 в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов), в которых пропустил 6 мячей, в четырех поединках сохранив свои ворота «сухими».

Ранее стало известно, когда наставник королевского клуба Карло Анчелотти выберет основного кипера команды между Луниным и Кепой Аррисабалагой.

ВИДЕО. Сразу после Рождества. Как Андрей Лунин тренируется в спортзале

По теме:
ВИДЕО. Фаны Астон Виллы скандировали тен Хагу: «Утром тебя уволят»
ВИДЕО. Динамо анонсировало запуск Украинской военной лиги
Шахтер – в топ-25 клубного рейтинга УЕФА. Где Динамо и другие клубы УПЛ?
видео Андрей Лунин тренировка Реал Мадрид lifestyle Рождество
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Футбол | 26 декабря 2023, 12:22 3
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги
Букмекеры оценили шансы Довбика стать лучшим бомбардиром Ла Лиги

Артем завершил 2023 год в списке лучших бомбардиров испанского чемпионата

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5. Как Роналду уничтожил Бензема. Видео голов
Футбол | 27 декабря 2023, 02:01 0
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5. Как Роналду уничтожил Бензема. Видео голов
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5. Как Роналду уничтожил Бензема. Видео голов

Смотрите видеообзор перенесенного матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Футбол | 26.12.2023, 22:17
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
Футбол | 27.12.2023, 00:02
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
МЮ выдал невероятный камбэк с Астон Виллой, Хойлунд впервые забил в АПЛ
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Футбол | 26.12.2023, 19:37
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Один из лучших. Стала известна оценка Забарного за матч с Фулхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
25.12.2023, 04:48 7
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Не знаю, что Уайлдеру теперь делать»
Фрэнк УОРРЕН: «Не знаю, что Уайлдеру теперь делать»
25.12.2023, 10:44 2
Бокс
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
25.12.2023, 06:10 40
Футбол
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
25.12.2023, 13:33 7
Футбол
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
Карло Анчелотти больше не будет делить игровое время между Кепой и Луниным
26.12.2023, 15:36 10
Футбол
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
25.12.2023, 20:50 7
MMA
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
25.12.2023, 11:39 6
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
25.12.2023, 23:20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем