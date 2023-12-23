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  4. ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой и сыном наслаждается выходными
Испания
23 декабря 2023, 19:51 |
898
0

ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой и сыном наслаждается выходными

Украинец провел время с близкими

23 декабря 2023, 19:51 |
898
0
ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой и сыном наслаждается выходными
Інстаграм Андрей Лунин

Мадридский «Реала» завершил 2023 год лидером чемпионата Испании. В последнем матче года «сливочные» победили «Алавес», а украинец Андрей Лунин наблюдал за ходом игры со скамьи для запасных.

Следующий матч «Реал» проведет уже в 2024 году, 3 января «королевский клуб» сыграет против «Мальорки». Сейчас все игроки получили рождественские выходные.

Украинец Андрей Лунин вместе с супругой Анастасией и их первенцем уехал в Андорру, где посетили заснеженные горы. Фотографиями своего отдыха украинский страж ворот поделился со своими подписчиками в инстаграме.

Ранее появилась информация, что Андрей Лунин может стать одноклубником Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой и сыном наслаждается выходными

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид lifestyle
Источник Sport.ua
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