Мадридский «Реала» завершил 2023 год лидером чемпионата Испании. В последнем матче года «сливочные» победили «Алавес», а украинец Андрей Лунин наблюдал за ходом игры со скамьи для запасных.

Следующий матч «Реал» проведет уже в 2024 году, 3 января «королевский клуб» сыграет против «Мальорки». Сейчас все игроки получили рождественские выходные.

Украинец Андрей Лунин вместе с супругой Анастасией и их первенцем уехал в Андорру, где посетили заснеженные горы. Фотографиями своего отдыха украинский страж ворот поделился со своими подписчиками в инстаграме.

Ранее появилась информация, что Андрей Лунин может стать одноклубником Михаила Мудрика в лондонском «Челси».

ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой и сыном наслаждается выходными