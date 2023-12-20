Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
В услугах украинского стража ворот заинтересован клуб АПЛ
24-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в этом сезоне показывает выдающуюся игру и привлек внимание ряда именитых команд.
По информации испанского журналиста Антонио Гонсалеса Галлардо, Лунин привлек внимание и английского «Челси». Лондонский клуб неудовлетворен действиями своего основного кипера Роберта Санчеса и готов предложить «сливочным» обмен вратарями, таким образом арендованный у «пенсионеров» голкипер Кепа Аррисабалага останется в «королевском клубе» на постоянной основе, а Андрей перейдет в «Челси», где объединится со своим земляком Михаилом Мудриком.
Ранее сообщалось, что к Лунину проявляет интерес чемпион Италии «Наполи», который готов предложить ему роль основного голкипера в команде.
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Но при всем уважении Лунин не топ. А Челси с их амбициях надо искать игроков топового уровня.
Если вратарь, то это должен быть уровень Меньяна или тер Штегена.