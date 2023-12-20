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Англия
20 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 20 декабря 2023, 19:15
6389
11

Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен

В услугах украинского стража ворот заинтересован клуб АПЛ

20 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 20 декабря 2023, 19:15
6389
11
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в этом сезоне показывает выдающуюся игру и привлек внимание ряда именитых команд.

По информации испанского журналиста Антонио Гонсалеса Галлардо, Лунин привлек внимание и английского «Челси». Лондонский клуб неудовлетворен действиями своего основного кипера Роберта Санчеса и готов предложить «сливочным» обмен вратарями, таким образом арендованный у «пенсионеров» голкипер Кепа Аррисабалага останется в «королевском клубе» на постоянной основе, а Андрей перейдет в «Челси», где объединится со своим земляком Михаилом Мудриком.

Ранее сообщалось, что к Лунину проявляет интерес чемпион Италии «Наполи», который готов предложить ему роль основного голкипера в команде.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник PlanetarealMadrid
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Комментарии 11
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TarasTaras94
А це варіант доречі. Теперішній кіпер Челсі так собі демонструє впевненість 
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+3
Nordenus
А что будет когда Санчез востановится после травмы? Лунин опять на банке?... опять ничего не ясно
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-1
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Gargantua
толково с точки зрения экономии зп.
Но при всем уважении Лунин не топ. А Челси с их амбициях надо искать игроков топового уровня.
Если вратарь, то это должен быть уровень Меньяна или тер Штегена.
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-8
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