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  4. Появился именитый претендент на Лунина. Он заинтересовал чемпиона Италии
Италия
18 декабря 2023, 15:49 |
1136
1

Появился именитый претендент на Лунина. Он заинтересовал чемпиона Италии

«Наполи» ищет основного голкипера на следующий сезон

18 декабря 2023, 15:49 |
1136
1
Появился именитый претендент на Лунина. Он заинтересовал чемпиона Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин летом может пополнить состав действующего чемпиона Италии «Наполи».

По информации Okfichajes, «Наполи» начал изучать кандидатуру основного голкипера на следующий сезон, поскольку контракт их основного стража ворот Алекса Марета истекает и стороны вряд ли будут его продлевать. Неаполитанцы бросили глаз на Андрея Лунина, который показывает в «Реале» отличную игру в этом сезоне и который будет готов покинуть мадридский клуб летом, ведь он снова станет «вторым номером» в команде после возвращения Тибо Куртуа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» официально действует до 2024 года, хотя в СМИ появлялась информация о тайном продлении соглашения до конца сезона 2024/25.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Наполи трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Оkfichajes
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Комментарии 1
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naverland
В Наполи не платят больших зарплат, так что не думаю что потянут.
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