Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину

После матча Ла Лиги против «Алавеса» (1:0) наставник «Реала» Карло Анчелотти решил, что будет предоставлять игровое время в чемпионате Испании обоим вратарям «сливочных» - украинцу Андрею Лунину и Кепе Аррисабалаге.

Как сообщает Defensa Central, нашему соотечественнику придется делить игровое время со своим конкурентом. При этом Лунин потерял шансы побороться за трофей Саморы, который получает лучший голкипер Ла Лиги, по итогам нынешнего сезона. Дело в том, что для этого вратарь должен провести как минимум 28 матчей в сезоне, а Андрей, даже если сыграет во всех 20 оставшихся поединках до конца сезона, наберет только 27.

Отметим, что в целом Лунин провел за «Реал» девять матчей в нынешнем сезоне (7 в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов), в которых пропустил 6 мячей, в четырех поединках сохранив свои ворота «сухими».