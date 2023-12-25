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Испания
25 декабря 2023, 11:39 |
1601
0

Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину

Украинец сыграл в нынешнем сезоне 9 матчей за «Реал»

25 декабря 2023, 11:39 |
1601
0
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

После матча Ла Лиги против «Алавеса» (1:0) наставник «Реала» Карло Анчелотти решил, что будет предоставлять игровое время в чемпионате Испании обоим вратарям «сливочных» - украинцу Андрею Лунину и Кепе Аррисабалаге.

Как сообщает Defensa Central, нашему соотечественнику придется делить игровое время со своим конкурентом. При этом Лунин потерял шансы побороться за трофей Саморы, который получает лучший голкипер Ла Лиги, по итогам нынешнего сезона. Дело в том, что для этого вратарь должен провести как минимум 28 матчей в сезоне, а Андрей, даже если сыграет во всех 20 оставшихся поединках до конца сезона, наберет только 27.

Отметим, что в целом Лунин провел за «Реал» девять матчей в нынешнем сезоне (7 в Ла Лиге и 2 в Лиге чемпионов), в которых пропустил 6 мячей, в четырех поединках сохранив свои ворота «сухими».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Алавес - Реал
Источник DefensaCentral
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