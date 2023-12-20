В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами

24-летний голкипер Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал». На голкипера претендует ряд именитых команд.

Ранее сообщалось, что к Лунину проявляет интерес лондонский «Челси». По информации El Nacional, на Андрея появился еще один претендент из Английской премьер-лиги – «Ньюкасл». Основной голкипер «сорок» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы и английский клуб может купить украинского стража ворот уже в январе 2024 года.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».