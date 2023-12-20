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Англия
20 декабря 2023, 21:12 | Обновлено 20 декабря 2023, 21:47
2598
0

В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами

Андрея может приобрести английский «Ньюкасл»

20 декабря 2023, 21:12 | Обновлено 20 декабря 2023, 21:47
2598
0
В кандидатуре Лунина заинтересован клуб АПЛ с самыми богатыми владельцами
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний голкипер Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал». На голкипера претендует ряд именитых команд.

Ранее сообщалось, что к Лунину проявляет интерес лондонский «Челси». По информации El Nacional, на Андрея появился еще один претендент из Английской премьер-лиги – «Ньюкасл». Основной голкипер «сорок» Ник Поуп выбыл на длительный срок из-за травмы и английский клуб может купить украинского стража ворот уже в январе 2024 года.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

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Ник Поуп Андрей Лунин Ньюкасл Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Источник El Nacional
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