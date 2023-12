Миколенко сыграет с чемпионами? Известны составы на матч Эвертон – Ман Сити

В среду, 27 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы обеих команд. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.

Эвертон: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Андре Гомеш, Харрисон, Гарнер, Онана, Макнил, Бету.



Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Аканджи, Аке, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Матеуш Нунеш, Альварес.



Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 16 строчку с 16 очками, а «Ман Сити» отыграл на один матч меньше и идет пятым с 34 баллами.

Tonight's Toffees to face @ManCity! 🔵



2️⃣ changes from last time out

🔄 Gomes and Beto start

🔙 Coleman back in the squad#EVEMCI pic.twitter.com/cmKhowZOaS