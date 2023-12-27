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  4. Севилья и клубы Серии А интересуются игроком Борнмута
Испания
27 декабря 2023, 18:03 |
363
0

Севилья и клубы Серии А интересуются игроком Борнмута

Хамед Траоре не может адаптироваться в АПЛ

27 декабря 2023, 18:03 |
363
0
Севилья и клубы Серии А интересуются игроком Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Хамед Траоре

Испанская «Севилья» и 2 неназванных клуба Серии А интересуются ивуарийским полузащитником английского «Борнмута» Хамедом Траоре, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

23-летний футболист имеет большие шансы покинуть клуб, ведь после трансфера за 25 миллионов евро не оправдывает надежд руководства.

В этом сезоне Хамед Траоре провел лишь 3 матча (44 минуты) в Английской Премьер-лиге, не сумев отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Кот'д-Ивуара в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающим «Борнмута» Домиником Соланке интересуется лондонский «Тоттенхэм».

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Борнмут Севилья трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Николо Скира
Источник Николо Скира
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