Севилья и клубы Серии А интересуются игроком Борнмута

Испанская «Севилья» и 2 неназванных клуба Серии А интересуются ивуарийским полузащитником английского «Борнмута» Хамедом Траоре, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

23-летний футболист имеет большие шансы покинуть клуб, ведь после трансфера за 25 миллионов евро не оправдывает надежд руководства.

В этом сезоне Хамед Траоре провел лишь 3 матча (44 минуты) в Английской Премьер-лиге, не сумев отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Кот'д-Ивуара в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающим «Борнмута» Домиником Соланке интересуется лондонский «Тоттенхэм».

Junior #Traorè could leave #Bournemouth in January #transfers window: #Sevilla and two #SerieA’s clubs have shown interest in him on loan with option to buy. #afcb