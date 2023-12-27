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Чемпионат Европы
27 декабря 2023, 02:45 |
382
0

Журналист BBC расхвалил сборную Украины и назвал ключевых игроков команды

Зак Лови заявил, что «сине-желтые» будут представлять угрозу в ближайшие несколько лет

27 декабря 2023, 02:45 |
382
0
Журналист BBC расхвалил сборную Украины и назвал ключевых игроков команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист популярного британского издания BBC Зак Лови расхвалил сборную Украины по футболу:

«Украина будет представлять реальную угрозу в ближайшие несколько лет.

Зинченко, Малиновский – центре поля, Забарный и Миколенко – в защите, Трубин – в воротах.

Двое ребят из Жироны (Артем Довбик и Виктор Цыганков) и Мудрик – в атаке. Судаков очень хорошо выглядел за «Шахтер» в этом сезоне в Лиге чемпионов», – написал Зак в Twitter.

Также Лови не прошел мимо невероятного прогресса Артема Довбика в составе «красно-белых» и посвятил для украинского форвард отдельный пост:

«Артем Довбик забивал в каждом из своих последних трех матчей за «Жирону», у него 11 голов и 4 ассиста, он находится на одном уровне с Джудом Беллингемом по количеству результативных действия в Ла Лиге. Следующий лучший нападающий Украины?»

Следующими матчами подопечных Сергея Реброва будут игры квалификации Евро-2024. В полуфинале «сине-желтые» сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.

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BBC сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024 Александр Зинченко Руслан Малиновский Илья Забарный Виталий Миколенко Анатолий Трубин Артем Довбик Виктор Цыганков Михаил Мудрик
Источник Twitter
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