Журналист BBC расхвалил сборную Украины и назвал ключевых игроков команды

Журналист популярного британского издания BBC Зак Лови расхвалил сборную Украины по футболу:

«Украина будет представлять реальную угрозу в ближайшие несколько лет.

Зинченко, Малиновский – центре поля, Забарный и Миколенко – в защите, Трубин – в воротах.

Двое ребят из Жироны (Артем Довбик и Виктор Цыганков) и Мудрик – в атаке. Судаков очень хорошо выглядел за «Шахтер» в этом сезоне в Лиге чемпионов», – написал Зак в Twitter.

Также Лови не прошел мимо невероятного прогресса Артема Довбика в составе «красно-белых» и посвятил для украинского форвард отдельный пост:

«Артем Довбик забивал в каждом из своих последних трех матчей за «Жирону», у него 11 голов и 4 ассиста, он находится на одном уровне с Джудом Беллингемом по количеству результативных действия в Ла Лиге. Следующий лучший нападающий Украины?»

Следующими матчами подопечных Сергея Реброва будут игры квалификации Евро-2024. В полуфинале «сине-желтые» сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.

