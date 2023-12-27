Журналист BBC расхвалил сборную Украины и назвал ключевых игроков команды
Зак Лови заявил, что «сине-желтые» будут представлять угрозу в ближайшие несколько лет
Журналист популярного британского издания BBC Зак Лови расхвалил сборную Украины по футболу:
«Украина будет представлять реальную угрозу в ближайшие несколько лет.
Зинченко, Малиновский – центре поля, Забарный и Миколенко – в защите, Трубин – в воротах.
Двое ребят из Жироны (Артем Довбик и Виктор Цыганков) и Мудрик – в атаке. Судаков очень хорошо выглядел за «Шахтер» в этом сезоне в Лиге чемпионов», – написал Зак в Twitter.
Также Лови не прошел мимо невероятного прогресса Артема Довбика в составе «красно-белых» и посвятил для украинского форвард отдельный пост:
«Артем Довбик забивал в каждом из своих последних трех матчей за «Жирону», у него 11 голов и 4 ассиста, он находится на одном уровне с Джудом Беллингемом по количеству результативных действия в Ла Лиге. Следующий лучший нападающий Украины?»
Следующими матчами подопечных Сергея Реброва будут игры квалификации Евро-2024. В полуфинале «сине-желтые» сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 21 марта. В финале стыков украинцы могут провести поединок против победителя матча Израиль – Исландия.
Ukraine are going to be a real threat for the next few years. Zinchenko, Malinovskyi in midfield, Zabarnyi and Mykolenko at the back, Trubin in goal, the two Girona lads and Mudryk up top. Sudakov looked very good for Shakhtar this season in the CL too— Zach Lowy (@ZachLowy) December 26, 2023
Artem Dobyk has found the back of the net in each of his last 3 matches for Girona, and with 11 goals and 4 assists, he sits level with Jude Bellingham on goal contributions in La Liga.— Zach Lowy (@ZachLowy) December 26, 2023
Ukraine’s next top striker? pic.twitter.com/uYiEdkf7gS
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