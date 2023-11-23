Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024

23 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.

Для определения команд, которые сыграют в Пути A и Пути В, была проведена жеребьевка с участием трех команд. Для этого в чашу поместили шары с названиями Финляндии, Украины и Исландии. Одна из этих команд (Финляндия) отправилась в Путь A.

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии

Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии.

В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.

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12 участников плей-офф отобраны по рейтингу выступлений в Лиге наций 2022/23.

Запланировано три стыковых мини-турнира: 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.

Квалификация Евро-2024. Пары плей-офф

Полуфиналы: 21 марта 2024 года. Финалы: 26 марта 2024 года.

Путь A

Полуфинал 1 : Польша (1) – Эстония (4)

: Польша (1) – Эстония (4) Полуфинал 2 : Уэльс (2) – Финляндия (3)

: Уэльс (2) – Финляндия (3) Финал: Полуфинал 2 – Полуфинал 1

Путь B

Полуфинал 1 : Израиль (1) – Исландия (4)

: Израиль (1) – Исландия (4) Полуфинал 2 : Босния и Герцеговина (2) – Украина (3)

: Босния и Герцеговина (2) – (3) Финал: Полуфинал 2 – Полуфинал 1

Путь C