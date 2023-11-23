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Чемпионат Европы
23 ноября 2023, 13:13 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:32
19122
74

Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024

21 марта будут сыграны полуфиналы плей-офф, 26 марта пройдут финалы

23 ноября 2023, 13:13 | Обновлено 23 ноября 2023, 13:32
19122
74
Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.

Для определения команд, которые сыграют в Пути A и Пути В, была проведена жеребьевка с участием трех команд. Для этого в чашу поместили шары с названиями Финляндии, Украины и Исландии. Одна из этих команд (Финляндия) отправилась в Путь A.

Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии

Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии.

В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.

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12 участников плей-офф отобраны по рейтингу выступлений в Лиге наций 2022/23.

Запланировано три стыковых мини-турнира: 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.

Квалификация Евро-2024. Пары плей-офф

Полуфиналы: 21 марта 2024 года. Финалы: 26 марта 2024 года.

Путь A

  • Полуфинал 1: Польша (1) – Эстония (4)
  • Полуфинал 2: Уэльс (2) – Финляндия (3)
  • Финал: Полуфинал 2 – Полуфинал 1

Путь B

  • Полуфинал 1: Израиль (1) – Исландия (4)
  • Полуфинал 2: Босния и Герцеговина (2) – Украина (3)
  • Финал: Полуфинал 2 – Полуфинал 1

Путь C

  • Полуфинал 1: Грузия (1) – Люксембург (4)
  • Полуфинал 2: Греция (2) – Казахстан (3)
  • Финал: Полуфинал 1 – Полуфинал 2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 74
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brighi10
соперники как-раз такие какие и должны быть...не можешь обыграть таких - сиди дома
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+29
maks_krot
Очень не плохой жребий!!Если не  проходить Боснию и Г ,а потом Израиль или Исландию  то и делать нам там на Евро нечего!!!Уверен будем на Евро 24 !!
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+20
Показать Скрыть 4 ответа
Mac_Gyver
Добре що немає приводу ср..тися з поляками
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+20
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freestyle2018
Насправді ідеальний жереб для нас. Потрапили в плей-оф дивізіону B. Фінів відправили в А. А потенційний фінал зіграємо на тому стадіоні, який самі виберемо. Також непоганий жереб для Люксембургу, перший матч хоч і будуть грати в гостях проти Грузії, але Грузія буде без Хвічи, а потім у фіналі можуть зіграти вдома, де вони можуть і зачепитися за вихід на ЧЄ. 
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+14
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Андрей Залищук
при чому фінал кваліфікації Україна зіграє дома (типу дома), але звичайно треба пройти босняк
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+14
Показать Скрыть 2 ответа
Болела
Якщо звідси не виліземо, то сенсу в тому Євро і немає.
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+13
Cityzen83
Краще й не придумаєш. Ще й умовно домашній фінал ,якщо БіГ пройдемо.
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+11
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axylinam
Теоретически всё прекрасно выглядит для нас, главное чтобы не было плохих гримас судьбы, как в своё время со Словенией и всё будет в порядке
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+9
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Болела
21 березня, вже в всі в тонусі мають бути. Тільки б без травм.
Ну а нам би дожити)
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+9
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Sergii Novykov
Програти команді яка у відборі двічи влитіла Люксембургу з сумарнім рахунком 6:1. То буде фіналочка. Можна буде "закривати" збірну. Але якщо команда за пів року не россипеться то проблем з виходом на ЕВРО не повинно бути
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+9
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suforza1921
Хороший варіант. Вдалося уникнути шляху А, і це добре. Боснійців уже обігрували на їх полі два роки тому. І 
 як на мене, за ці два роки наші додали, а суперники, навпаки, здали. У випадку виходу до фіналу плей-офф гратимемо не в гостях. Упевнений, у буків Україна буде фаворитом квартету і має усі шанси на вийти на Євро. Але цими шансами ще треба скористатися.
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+7
Igrok4
Нормальний жереб 
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+7
Умник
Огнище. Наконец то повезло
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+7
Serhii Babak
super
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+7
prossjanaja
Stefan Freund(нім.-друг) по-дружньому витягнув потрібну кульку в потрібний момент.Німеччина й тут з нами!
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+6
Лига конференций без динамо
Чефир п_др и УЕФА  Могли уже на евро быть и не играть весной плей-оф
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+6
icebeer
Израиль не подарок конечно,но уверен что они ещё сильнее расстроены нами ))
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+5
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DK1961
Должны проходить
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+5
Oleg Dykyy
Ідеальний жереб. Боснію Люксембург чпокнув оба рази! З ким ви ще хотіли жереб? З Мальтою? Потім Ізраїль або Ісландія. Після такої групи це ні про що. Повинні проходити без проблем.
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+4
Макс Максов
Повинні виходити... Віримо в перемогу!
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+4
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