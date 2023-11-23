Определен соперник для Украины. Итоги жеребьевки плей-офф отбора Евро-2024
21 марта будут сыграны полуфиналы плей-офф, 26 марта пройдут финалы
23 ноября в 13:00 в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей квалификации Евро-2024.
Для определения команд, которые сыграют в Пути A и Пути В, была проведена жеребьевка с участием трех команд. Для этого в чашу поместили шары с названиями Финляндии, Украины и Исландии. Одна из этих команд (Финляндия) отправилась в Путь A.
Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф будет команда Боснии
Полуфинальный матч сине-желтые проведут 21 марта на поле соперника, в Боснии.
В случае победы Украина на условно домашней арене 26 марта будет принимать победителя пары Израиль – Исландия.
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12 участников плей-офф отобраны по рейтингу выступлений в Лиге наций 2022/23.
Запланировано три стыковых мини-турнира: 21 марта будут сыграны шесть полуфиналов, 26 марта – три финала. Три победителя финалов дополнят состав участников финальной стадии Евро-2024.
Квалификация Евро-2024. Пары плей-офф
Полуфиналы: 21 марта 2024 года. Финалы: 26 марта 2024 года.
Путь A
- Полуфинал 1: Польша (1) – Эстония (4)
- Полуфинал 2: Уэльс (2) – Финляндия (3)
- Финал: Полуфинал 2 – Полуфинал 1
Путь B
- Полуфинал 1: Израиль (1) – Исландия (4)
- Полуфинал 2: Босния и Герцеговина (2) – Украина (3)
- Финал: Полуфинал 2 – Полуфинал 1
Путь C
- Полуфинал 1: Грузия (1) – Люксембург (4)
- Полуфинал 2: Греция (2) – Казахстан (3)
- Финал: Полуфинал 1 – Полуфинал 2
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Неприятная новость для украинца
Ну а нам би дожити)
як на мене, за ці два роки наші додали, а суперники, навпаки, здали. У випадку виходу до фіналу плей-офф гратимемо не в гостях. Упевнений, у буків Україна буде фаворитом квартету і має усі шанси на вийти на Євро. Але цими шансами ще треба скористатися.