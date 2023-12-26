Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
Звездный футболист присоединился к родственникам на закрытой вечеринке
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси вынужден был пропустить торжественную свадебную церемонию родной сестры своей супруги Антонеллы Рокуццо, Карлы, состоявшуюся в одной из церквей родного города футболиста Росарио.
Информация о мероприятии была засекречена, но масштабные меры безопасности все же привлекли внимание людей, которые собрались вокруг церкви в надежде увидеть Лео. В итоге футболист не приехал на церемонию по соображениям безопасности, но присоединился к родственникам на закрытой вечеринке, не отказав в совместном фото игравшим на мероприятии музыкантам.
Leo Messi’s family arrive at a church in Rosario to attend the wedding of Carla Roccuzzo, Antonela's sister.— Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) December 24, 2023
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➡️ Messi tirando facha en la boda de Carla Rocuzzo (Hermana de Antonella) 🤵👰 pic.twitter.com/V3QZghsiws— Universo Messi (@Universo_Messi) December 24, 2023
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