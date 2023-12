Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси вынужден был пропустить торжественную свадебную церемонию родной сестры своей супруги Антонеллы Рокуццо, Карлы, состоявшуюся в одной из церквей родного города футболиста Росарио.

Информация о мероприятии была засекречена, но масштабные меры безопасности все же привлекли внимание людей, которые собрались вокруг церкви в надежде увидеть Лео. В итоге футболист не приехал на церемонию по соображениям безопасности, но присоединился к родственникам на закрытой вечеринке, не отказав в совместном фото игравшим на мероприятии музыкантам.

Leo Messi’s family arrive at a church in Rosario to attend the wedding of Carla Roccuzzo, Antonela's sister.



pic.twitter.com/sMHtyGTSF3