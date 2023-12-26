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  4. Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
Major League Soccer
26 декабря 2023, 18:49 |
1901
1

Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности

Звездный футболист присоединился к родственникам на закрытой вечеринке

26 декабря 2023, 18:49 |
1901
1
Месси не приехал на свадьбу сестры жены по соображениям безопасности
Instagram. Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси вынужден был пропустить торжественную свадебную церемонию родной сестры своей супруги Антонеллы Рокуццо, Карлы, состоявшуюся в одной из церквей родного города футболиста Росарио.

Информация о мероприятии была засекречена, но масштабные меры безопасности все же привлекли внимание людей, которые собрались вокруг церкви в надежде увидеть Лео. В итоге футболист не приехал на церемонию по соображениям безопасности, но присоединился к родственникам на закрытой вечеринке, не отказав в совместном фото игравшим на мероприятии музыкантам.

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Лионель Месси Антонелла Роккуццо свадьба
Источник Marca
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AndiM
 Сцикло і жлобяра наколота. Та в тебе стільки грошей, що ти можеш наставити охорони на кожному сантиметрі свого шляху.
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