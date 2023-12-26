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  4. ФОТО. Новая прическа Ильи Забарного
Англия
26 декабря 2023, 16:53 |
1104
1

ФОТО. Новая прическа Ильи Забарного

Украинский защитник «Борнмута» решил изменить свой стиль

26 декабря 2023, 16:53 |
1104
1
ФОТО. Новая прическа Ильи Забарного
ФК Борнмут. Илья Забарный

Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом». Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.

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Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в стартовом составе. Перед матчем «Борнмут» поделился фотографией Забарного с новой прической и подписью: «Новый облик Забы».

ФОТО. Новая прическа Ильи Забарного

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Илья Забарный Борнмут фото Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Борнмут
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