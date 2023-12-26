Англия26 декабря 2023, 16:53 |
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ФОТО. Новая прическа Ильи Забарного
Украинский защитник «Борнмута» решил изменить свой стиль
26 декабря 2023, 16:53 |
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Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом». Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.
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Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в стартовом составе. Перед матчем «Борнмут» поделился фотографией Забарного с новой прической и подписью: «Новый облик Забы».
ФОТО. Новая прическа Ильи Забарного
New look for Zaba ✂️ pic.twitter.com/tfUoEaBuDt— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 26, 2023
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