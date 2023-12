Сегодня, 26 декабря 2023 года, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Фулхэмом». Начало поединка - в 17:00 по киевскому времени.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру в стартовом составе. Перед матчем «Борнмут» поделился фотографией Забарного с новой прической и подписью: «Новый облик Забы».

ФОТО. Новая прическа Ильи Забарного

New look for Zaba ✂️🪮 pic.twitter.com/tfUoEaBuDt