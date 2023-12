Манчестер Сити заинтересован в приобретении лидера Жироны

19-летний вингер испанской «Жироны» Савио Морейра заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в английском «Манчестер Сити» уже идут внутренние дискуссии о приобретении бразильца. К игроку проявляет интерес ряд команд из АПЛ и Бундеслиги, которые готовы предложить «Жироне» около 30 миллионов евро. Испанский клуб не хочет отпускать своего лидера и планирует удержать его как минимум до лета 2024 года.

В этом сезоне Савио Морейра провел за «Жирону» в Ла Лиге 18 матчей в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок также заинтересовал каталонскую «Барселону».

