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  4. Манчестер Сити заинтересован в приобретении лидера Жироны
Испания
26 декабря 2023, 11:31 |
1868
1

Манчестер Сити заинтересован в приобретении лидера Жироны

Английский клуб может приобрести Савио летом 2024 года

26 декабря 2023, 11:31 |
1868
1
Манчестер Сити заинтересован в приобретении лидера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио Морейра

19-летний вингер испанской «Жироны» Савио Морейра заинтересовал ряд именитых европейских клубов.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в английском «Манчестер Сити» уже идут внутренние дискуссии о приобретении бразильца. К игроку проявляет интерес ряд команд из АПЛ и Бундеслиги, которые готовы предложить «Жироне» около 30 миллионов евро. Испанский клуб не хочет отпускать своего лидера и планирует удержать его как минимум до лета 2024 года.

В этом сезоне Савио Морейра провел за «Жирону» в Ла Лиге 18 матчей в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок также заинтересовал каталонскую «Барселону».

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Савио Морейра Фабрицио Романо Жирона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
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Xzibit11
Будет трансфер если будет стабильность, прошло пол сезона, посмотрим во второй части на Савио, Довбика, Гарсию...
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