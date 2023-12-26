Манчестер Сити заинтересован в приобретении лидера Жироны
Английский клуб может приобрести Савио летом 2024 года
19-летний вингер испанской «Жироны» Савио Морейра заинтересовал ряд именитых европейских клубов.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в английском «Манчестер Сити» уже идут внутренние дискуссии о приобретении бразильца. К игроку проявляет интерес ряд команд из АПЛ и Бундеслиги, которые готовы предложить «Жироне» около 30 миллионов евро. Испанский клуб не хочет отпускать своего лидера и планирует удержать его как минимум до лета 2024 года.
В этом сезоне Савио Морейра провел за «Жирону» в Ла Лиге 18 матчей в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что игрок также заинтересовал каталонскую «Барселону».
🚨🔵 Understand Manchester City are discussing internally to buy Savinho and bring him back to the club next season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 25, 2023
🇧🇷 Premier League and Bundesliga clubs want to approach City Group with €30m proposals.
In any case, Savinho will stay at Girona until the end of the season. pic.twitter.com/hRuepNvdD9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами
Впервые в своей истории СК «Полтава» завоевал право побороться за путевку в УПЛ