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  4. Барселона нацелилась на партнера Цыганкова по Жироне
Испания
07 декабря 2023, 18:03 |
319
0

Барселона нацелилась на партнера Цыганкова по Жироне

Савио Морейра может перебраться в другой каталонский клуб

07 декабря 2023, 18:03 |
319
0
Барселона нацелилась на партнера Цыганкова по Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Жироны» Савио Морейре. Об этом сообщает издание Sport.es.

Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связывался с окружением игрока, чтобы поинтересоваться его планами на будущее. Первый контакты были продуктивными.

Савио выступает в «Жироне» на правах аренды, 19-летний бразилец принадлежит французскому «Труа». Оба клуба входят в City Group. Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» хочет оставить Савио в «Жироне» еще на несколько сезонов.

В нынешнем сезоне на счету вингера 5 голов и 4 ассиста в 16 матчах за «Жирону» во всех турнирах.

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Источник Sport.es
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