Барселона нацелилась на партнера Цыганкова по Жироне

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «Жироны» Савио Морейре. Об этом сообщает издание Sport.es.

Спортивный директор «Барселоны» Деку уже связывался с окружением игрока, чтобы поинтересоваться его планами на будущее. Первый контакты были продуктивными.

Савио выступает в «Жироне» на правах аренды, 19-летний бразилец принадлежит французскому «Труа». Оба клуба входят в City Group. Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» хочет оставить Савио в «Жироне» еще на несколько сезонов.

В нынешнем сезоне на счету вингера 5 голов и 4 ассиста в 16 матчах за «Жирону» во всех турнирах.