Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Савио должен остаться в «Жироне» еще на несколько сезонов
Английский «Манчестер Сити» хочет оставить бразильского вингера Савио Морейру в «Жироне» еще на несколько сезонов, сообщает испанское издание Fichajes.
Права на 19-летнего футболиста принадлежат французскому «Труа», который, как и «Ман Сити» с «Жироной», входит в футбольную империю City Group.
Савио играет за «Жирону» на правах аренды и готов остаться в каталонской команде. «Манчестер Сити» устраивает этот вариант, ведь со временем, если бразилец продолжит прогрессировать, они смогут забрать его к себе.
В этом сезоне Савио отыграл 14 матчей за «Жирону», отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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