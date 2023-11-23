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  4. Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Испания
23 ноября 2023, 15:25 |
1239
0

Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны

Савио должен остаться в «Жироне» еще на несколько сезонов

23 ноября 2023, 15:25 |
1239
0
Манчестер Сити определился с будущим звездного вингера Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Савио

Английский «Манчестер Сити» хочет оставить бразильского вингера Савио Морейру в «Жироне» еще на несколько сезонов, сообщает испанское издание Fichajes.

Права на 19-летнего футболиста принадлежат французскому «Труа», который, как и «Ман Сити» с «Жироной», входит в футбольную империю City Group.

Савио играет за «Жирону» на правах аренды и готов остаться в каталонской команде. «Манчестер Сити» устраивает этот вариант, ведь со временем, если бразилец продолжит прогрессировать, они смогут забрать его к себе.

В этом сезоне Савио отыграл 14 матчей за «Жирону», отметившись 5 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Савио Морейра Жирона Труа Манчестер Сити чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Fichajes.net
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