На кого променяли Забарного? Тоттенхэм нацелился на партнера Малиновского

Скауты лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» следили за 21-летним румынским защитником Раду Дрэгушиным из итальянского «Дженоа».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, «шпоры» наблюдали за игроком в матче «грифонов» против «Ювентуса».

Источник утверждает, что «Тоттенхэм» пока не делал никаких предложений «Дженоа», однако будет внимательно следить за одноклубником украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Ранее сообщалось, что наставник «шпор» Ангелос Постекоглу лично заинтересован в переходе украинского защитника Ильи Забарного из «Борнмута».

🚨⚪️ Understand Tottenham director Johan Lange was in attendance at Genoa-Juventus last week to monitor Radu Dragusin.



No formal approach to Genoa yet but Spurs keep close eye on Dragusin.



🇫🇷 Jean Clair Todibo, higher on the list and talks still on but not advanced/close yet. pic.twitter.com/QyLDjrNRTu