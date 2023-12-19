Наставник топ-клуба АПЛ лично заинтересован в трансфере Забарного

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает следить за 21-летним украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным.

По информации Futbol de Inglaterra, главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу лично заинтересован в трансфере Забарного и будет просить руководство «шпор» приобрести украинского защитника уже зимой.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный отыграл 17 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Однако украинец до сих пор является одним из немногих игроков, которые до сих пор не пропустили ни одну игровую минуту в сезоне чемпионата.

Ранее Забарный обошел Миколенко и Зинченко по ключевому показателю для защитников.