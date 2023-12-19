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Англия
19 декабря 2023, 09:21 | Обновлено 19 декабря 2023, 09:25
4434
4

Наставник топ-клуба АПЛ лично заинтересован в трансфере Забарного

Илья заинтересовал лондонский «Тоттенхэм»

19 декабря 2023, 09:21 | Обновлено 19 декабря 2023, 09:25
4434
4
Наставник топ-клуба АПЛ лично заинтересован в трансфере Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает следить за 21-летним украинским защитником «Борнмута» Ильей Забарным.

По информации Futbol de Inglaterra, главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу лично заинтересован в трансфере Забарного и будет просить руководство «шпор» приобрести украинского защитника уже зимой.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Илья Забарный отыграл 17 матчей, но не сумел отличиться результативными действиями. Однако украинец до сих пор является одним из немногих игроков, которые до сих пор не пропустили ни одну игровую минуту в сезоне чемпионата.

Ранее Забарный обошел Миколенко и Зинченко по ключевому показателю для защитников.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный
Источник Twitter
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Gargantua
Что там Суркис, процентик с перепродажи прописал?
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+1
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Умник
Сильное усиление будет.
Не любил я Вертонгена но это будет походу самый сильный бек после него.
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0
Octopus
А до лета это не подождет, теперь у Тоттенхэма зачесалось.. Как же эти мешки задолбали своей спешкой, как только кто начинает играть, мгновенная скупка. Дайте хоть поиграть нормально, в свое удовольствие человеку, он только во вкус входит.
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-2
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