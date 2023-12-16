Забарный обошел Миколенко и Зинченко по ключевому показателю для защитников
Илья 20 раз заблокировал удар соперников в текущем сезоне АПЛ
21-летний украинский футболист «Борнмута» Илья Забарный является одним из лучших защитников АПЛ по ключевому показателю для фулбэков.
Украинец заблокировал 20 ударов соперников в текущем сезоне чемпионата Англии.
Для сравнения, звездный украинский защитник «Арсенала» Алексадр Зинченко заблокировал только 2 удара, а Виталий Миколенко из «Эвертона» – 6.
Топ-5 лучших игроков АПЛ по заблокированным ударам:
- Джеймс Тарковски (Эвертон) – 23
- Илья Забарный (Борнмут) – 20
- Крейг Доусон (Вулверхэмптон) – 19
- Найеф Агерд (Вест Хэм) – 16
- Джек Робинсон (Шеффилд Юнайтед) – 15
16 декабря Забарный вышел в старте «вишен» на поединок против «Лутон Таун». На 58-й минуте произошло жуткое событие. Капитан гостей Том Локьер потерял сознание. Игрока на носилках вынесли с поля. Арбитр попросил команды уйти в раздевалку, а игра был официально перенесена.
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