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  4. Забарный обошел Миколенко и Зинченко по ключевому показателю для защитников
Англия
16 декабря 2023, 23:10 |
887
3

Забарный обошел Миколенко и Зинченко по ключевому показателю для защитников

Илья 20 раз заблокировал удар соперников в текущем сезоне АПЛ

16 декабря 2023, 23:10 |
887
3
Забарный обошел Миколенко и Зинченко по ключевому показателю для защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21-летний украинский футболист «Борнмута» Илья Забарный является одним из лучших защитников АПЛ по ключевому показателю для фулбэков.

Украинец заблокировал 20 ударов соперников в текущем сезоне чемпионата Англии.

Для сравнения, звездный украинский защитник «Арсенала» Алексадр Зинченко заблокировал только 2 удара, а Виталий Миколенко из «Эвертона» – 6.

Топ-5 лучших игроков АПЛ по заблокированным ударам:

  1. Джеймс Тарковски (Эвертон) – 23
  2. Илья Забарный (Борнмут) – 20
  3. Крейг Доусон (Вулверхэмптон) – 19
  4. Найеф Агерд (Вест Хэм) – 16
  5. Джек Робинсон (Шеффилд Юнайтед) – 15

16 декабря Забарный вышел в старте «вишен» на поединок против «Лутон Таун». На 58-й минуте произошло жуткое событие. Капитан гостей Том Локьер потерял сознание. Игрока на носилках вынесли с поля. Арбитр попросил команды уйти в раздевалку, а игра был официально перенесена.

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Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Александр Зинченко Борнмут Эвертон Арсенал Лондон Джеймс Тарковски Крейг Доусон
Источник Fbref
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luceorius
 Центральним  захисникам більші можливості надає їх позиція. 
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+2
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Octopus
При этом Миколенко заблокировал в 3 раза больше, потому что Арсенал по умолчанию обороняется меньше.
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0
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