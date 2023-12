Виталий Миколенко – в топ-3 игроков АПЛ в интересном рейтинге от WhoScored

24-летний украинский левый защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко попал в интересный топ игроков от статистического портала WhoScored.

В прошлом сезоне АПЛ средняя оценка украинца составляла 6.56 баллов, а в кампании 2023/24 – 7.15. Разница составляет +0.59.

Больший прогрес только у двоих игроков высшего дивизиона Англии: Энтони Гордона (+0.83) и Педру Нету (+0.81).

Миколенко в сезоне АПЛ 2023/24 провел 13 матчей в футболке «ирисок». На его счету 2 гола.

23 декабря Виталий отыграл 90 минут против «Тоттенхэма» и получил оценку в 7.00 баллов.

