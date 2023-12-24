Виталий Миколенко – в топ-3 игроков АПЛ в интересном рейтинге от WhoScored
Украинский защитник «Эвертона» отлично повысил свой уровень игры в текущем сезоне
24-летний украинский левый защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко попал в интересный топ игроков от статистического портала WhoScored.
В прошлом сезоне АПЛ средняя оценка украинца составляла 6.56 баллов, а в кампании 2023/24 – 7.15. Разница составляет +0.59.
Больший прогрес только у двоих игроков высшего дивизиона Англии: Энтони Гордона (+0.83) и Педру Нету (+0.81).
Миколенко в сезоне АПЛ 2023/24 провел 13 матчей в футболке «ирисок». На его счету 2 гола.
23 декабря Виталий отыграл 90 минут против «Тоттенхэма» и получил оценку в 7.00 баллов.
📈 Matheus Cunha (+0.51) is the seventh-most improved player in the Premier League this season compared to 22/23— WhoScored.com (@WhoScored) December 24, 2023
👏 How impressive has he been so far in 23/24?
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