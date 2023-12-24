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  4. Виталий Миколенко – в топ-3 игроков АПЛ в интересном рейтинге от WhoScored
Англия
24 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 24 декабря 2023, 23:02
1512
1

Виталий Миколенко – в топ-3 игроков АПЛ в интересном рейтинге от WhoScored

Украинский защитник «Эвертона» отлично повысил свой уровень игры в текущем сезоне

24 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 24 декабря 2023, 23:02
1512
1
Виталий Миколенко – в топ-3 игроков АПЛ в интересном рейтинге от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

24-летний украинский левый защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко попал в интересный топ игроков от статистического портала WhoScored.

В прошлом сезоне АПЛ средняя оценка украинца составляла 6.56 баллов, а в кампании 2023/24 – 7.15. Разница составляет +0.59.

Больший прогрес только у двоих игроков высшего дивизиона Англии: Энтони Гордона (+0.83) и Педру Нету (+0.81).

Миколенко в сезоне АПЛ 2023/24 провел 13 матчей в футболке «ирисок». На его счету 2 гола.

23 декабря Виталий отыграл 90 минут против «Тоттенхэма» и получил оценку в 7.00 баллов.

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Виталий Миколенко WhoScored Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Энтони Гордон Эвертон оценки рейтинг
Источник WhoScored
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luceorius
 Та й неозброєним оком помітно, що хлопець вже переріс  рівеннь Евертона.
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