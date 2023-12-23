Один из лучших в Эвертоне. Названа оценка Миколенко за матч с Тоттенхэмом

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.00 баллов.

Такой показатель Виталия является третьим лучшим среди футболистов «Эвертона» наравне с Джеймсом Тарковски.

Лучшим игроком матча был признан левый защитник лондонского клуба Эмерсон Роял (8.5).

Оценки WhoScored за матч Тоттенхэм – Эвертон – 2:1