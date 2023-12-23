Один из лучших в Эвертоне. Названа оценка Миколенко за матч с Тоттенхэмом
«Шпоры» обыграли «ирисок» со счетом 2:1, Виталий отыграл весь поединок
23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «шпор».
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.00 баллов.
Такой показатель Виталия является третьим лучшим среди футболистов «Эвертона» наравне с Джеймсом Тарковски.
Лучшим игроком матча был признан левый защитник лондонского клуба Эмерсон Роял (8.5).
Оценки WhoScored за матч Тоттенхэм – Эвертон – 2:1
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