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Лутон Таун
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Англия
23 декабря 2023, 19:04 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:22
1797
5

Неудачное возвращение Миколенко, хет-трик Соланке помог Борнмуту Забарного

Украинцы отыграли полные матчи АПЛ

23 декабря 2023, 19:04 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:22
1797
5
Неудачное возвращение Миколенко, хет-трик Соланке помог Борнмуту Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine

Эвертон в матче чемпионата Англии проиграл Тоттенхэму со счетом 1:2. Ливерпульская команда прервала серию из четырех кряду побед в АПЛ.

Украинский защитник Виталий Миколенко вернулся в основу после двух игр, которые он пропустил из-за травмы. Миколенко отыграл весь матч, первый гол соперник забил после прорыва по флангу украинца.

Еще одна команда с участием украинца, Борнмут, драматично выиграла 3:2 у Ноттингем Форест благодаря хет-трику Соланке. Илья Забарный отыграл весь матч, а гости с 23-й минуты действовали в большинстве.

Отметим победы аутсайдеров Лутона и Бернли.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Ноттингем Форест – Борнмут 2:3
Голы: Эланга, 47, Вуд, 74 – Соланке, 51, 58, 90+5

Тоттенхэм – Эвертон 2:1
Голы: Ришарлисон, 9, Сон, 18 – Гомеш, 82

Лутон – Ньюкасл 1:0
Гол: Таунсенд, 25

Фулхэм – Бернли 0:2
Голы: Одоберт, 47, Берге, 66

Турнирная таблица

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Виталий Миколенко Илья Забарный Борнмут Эвертон Английская Премьер-лига Тоттенхэм Ноттингем Форест Фулхэм Бернли Лутон Таун Ньюкасл
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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roman75zpr
У Борнмута прям чемпионский график сейчас, а их Соланке - огонь!
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TarasTaras94
У Забарного щось чимало програних верхових дуелей, які завершились голом. Я розумію, що саме він завжди відповідає за найбільших биків, але все ж це неприємна тенденція і Борнмут вже пару раз втрачав із за цього очки, при чому це найчастіше в останніх турах відбувалось. Проте конкретно у цьому моменті здається проти нього фолили, тіп тупо штовхнув його у спину і потилицю після чого Ілля впав схопившись за голову, що це взагалі за регбі? Коротше прогрес прогресом, але не без проблем та і дещо йому не щастить, бо здається в Борнмуті він найбільше верхових і виграє, ось такий парадокс 
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0
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December 32
Люди  играют!  Форест в меньшинстве открыл счёт.  А Лутон. Лутоооон!
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0
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