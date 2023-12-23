Неудачное возвращение Миколенко, хет-трик Соланке помог Борнмуту Забарного
Украинцы отыграли полные матчи АПЛ
Эвертон в матче чемпионата Англии проиграл Тоттенхэму со счетом 1:2. Ливерпульская команда прервала серию из четырех кряду побед в АПЛ.
Украинский защитник Виталий Миколенко вернулся в основу после двух игр, которые он пропустил из-за травмы. Миколенко отыграл весь матч, первый гол соперник забил после прорыва по флангу украинца.
Еще одна команда с участием украинца, Борнмут, драматично выиграла 3:2 у Ноттингем Форест благодаря хет-трику Соланке. Илья Забарный отыграл весь матч, а гости с 23-й минуты действовали в большинстве.
Отметим победы аутсайдеров Лутона и Бернли.
Чемпионат Англии. 18-й тур
Ноттингем Форест – Борнмут 2:3
Голы: Эланга, 47, Вуд, 74 – Соланке, 51, 58, 90+5
Тоттенхэм – Эвертон 2:1
Голы: Ришарлисон, 9, Сон, 18 – Гомеш, 82
Лутон – Ньюкасл 1:0
Гол: Таунсенд, 25
Фулхэм – Бернли 0:2
Голы: Одоберт, 47, Берге, 66
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