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Чемпионат Англии
Фулхэм
23.12.2023 17:00 – FT 0 : 2
Бёрнли
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Англия
23 декабря 2023, 22:47 | Обновлено 23 декабря 2023, 23:20
334
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ВИДЕО. 3 желтых, Морган похвалил. Как судила первая женщина в истории АПЛ?

23 декабря «Фулхэм» дома уступил «Бернли» со счетом 0:2

23 декабря 2023, 22:47 | Обновлено 23 декабря 2023, 23:20
334
0
ВИДЕО. 3 желтых, Морган похвалил. Как судила первая женщина в истории АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребекка Уэлч

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Фулхэм» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «бордовых».

Голами за гостей отличились Вилсон Одоберт (47) и Сандер Берг (66).

Главным арбитром встречи была Ребекка Уэлч. За игру девушка показала 3 желтых карточки.

Ребекка стала первой женщиной-судьей, которая отработала на матче высшего дивизиона Англии.

Ярый фанат лондонского «Арсенала» и известный британский журналист Пирс Морган оценил работу Уэлч:

«Поздравляю Ребекку Уэлч с тем, что она стала первой женщиной-арбитром в Премьер-лиге. Судя по всему, у нее была очень солидная игра, и она отлично отсудила. Хотя теперь каждый болельщик «Фулхэма» обвиняет ее в ужасной игре своих игроков», – написал Морган в Twitter.

Видеообзор матча Фулхэм – Бернли – 0:2

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Сандер Берге (Бёрнли).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Вильсон Одобер (Бёрнли).
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Источник Sport.ua
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