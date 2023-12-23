ВИДЕО. 3 желтых, Морган похвалил. Как судила первая женщина в истории АПЛ?
23 декабря «Фулхэм» дома уступил «Бернли» со счетом 0:2
23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Фулхэм» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «бордовых».
Голами за гостей отличились Вилсон Одоберт (47) и Сандер Берг (66).
Главным арбитром встречи была Ребекка Уэлч. За игру девушка показала 3 желтых карточки.
Ребекка стала первой женщиной-судьей, которая отработала на матче высшего дивизиона Англии.
Ярый фанат лондонского «Арсенала» и известный британский журналист Пирс Морган оценил работу Уэлч:
«Поздравляю Ребекку Уэлч с тем, что она стала первой женщиной-арбитром в Премьер-лиге. Судя по всему, у нее была очень солидная игра, и она отлично отсудила. Хотя теперь каждый болельщик «Фулхэма» обвиняет ее в ужасной игре своих игроков», – написал Морган в Twitter.
Видеообзор матча Фулхэм – Бернли – 0:2
События матча
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