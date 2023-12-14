Матч АПЛ впервые рассудит женщина

Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в Премьер-лиге. 23 декабря она будет обслуживать матч «Фулхэма» против «Бернли».

40-летняя Уэлч начала судить в 2010 году, а в январе стала первой женщиной-арбитром в Чемпионшипе.

Сэм Эллисон также примет участие в матче АПЛ в декабре, он станет первым чернокожим арбитром Премьер-лиги за последние 15 лет. 26 декабря он рассудит «Шеффилд Юнайтед» и «Фулхэм».

По информации BBC, последний не белый арбитр АПЛ – Джарнаил Сингх – ушел в отставку в 2010 году. В настоящее время 8% судей имеют черное или азиатское происхождение, но в профессиональном футболе их всего 3%.

Отметим, что Уэлч работала судьей в Чемпионшипе, а также отвечала за матчи женской Суперлиги и женской Лиги чемпионов и судила женский чемпионат мира в Австралии и Новой Зеландии летом. Уэлч вошла в историю в ноябре, когда стала первой женщиной в Премьер-лиге в качестве судьи, взяв на себя роль четвертого арбитра, когда «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.