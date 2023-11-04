04.11.2023 14:30 – FT 0 : 1
Англия04 ноября 2023, 17:05 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:19
202
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Фернандеш вырвал победу для Ман Юнайтед в матче с Фулхэмом
Португалец забил на 91-й минуте
04 ноября 2023, 17:05 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:19
202
1
4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» прошел стартовый матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский «Фулхэм» встретился с «Манчестер Юнайтед».
В основные девяносто минут команды голов не забивали, а уже в добавленное арбитром время победу «дьяволам» принес их капитан Бруну Фернандеш.
Чемпионат Англии по футболу, 11 тур. 4 ноября.
Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Б.Фернандеш, 90+1.
November 4, 2023
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
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