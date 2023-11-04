Фернандеш вырвал победу для Ман Юнайтед в матче с Фулхэмом

4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» прошел стартовый матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский «Фулхэм» встретился с «Манчестер Юнайтед».

В основные девяносто минут команды голов не забивали, а уже в добавленное арбитром время победу «дьяволам» принес их капитан Бруну Фернандеш.

Чемпионат Англии по футболу, 11 тур. 4 ноября.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Б.Фернандеш, 90+1.

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