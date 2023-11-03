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Чемпионат Англии
Фулхэм
04.11.2023 14:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:23
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0

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 14:30 по Киеву матч АПЛ

03 ноября 2023, 18:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 18:23
40
0
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм – Манчестер Юнайтед

4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский «Фулхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 14:30 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 15 очками. Лондонский «Фулхэм» идет 14-м с 12 баллами.

В прямом эфире поединок «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Юнайтед Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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