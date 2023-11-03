4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором лондонский «Фулхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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Старт поединка запланирован на 14:30 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ с 15 очками. Лондонский «Фулхэм» идет 14-м с 12 баллами.

В прямом эфире поединок «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция