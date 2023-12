«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе

Сегодня, 24 декабря 2023 года, состоялся заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оставил украинского вингера Михаила Мудрика на скамейке запасных и выпустил его только на 59-й минуте. Такое решение специалиста не понравилось болельщикам «синих», которые начали массово критиковать аргентинца.

Jay Costa: «Гвардиола никогда бы не поставил Джексона вместо Мудрика. Гвардиола играл бы с Мудриком, Нкунку и Мадуэке в нападении. Не сравнивайте Почеттино с Жузепом».

Calvin: «Мудрик вышел и забил «Ньюкаслу», но все равно остался на скамейке. В следующем матче он (Почеттино, – прим.) не выпустит в старте Нкунку и Лавию, хотя они уже готовы».

P R I N C E: «У тебя есть Нкунку и Мудрик, но ты играешь с Броей и Джексоном... Я устал смотреть на это».

Badude_sad5: «Почему Мудрик был на скамейке после того, что он сделал против «Ньюкасла»? Стерлинг сегодня играл как д****о, но в следующем матче снова будет в основе. Я думаю, что решения Почеттино стоят нам поражений».

Koye: «Увольте этого слабоумного тренера. О чем он думал, когда выпустил в старте эту бездарную атаку, оставив Нкунку и Мудрика на скамейке?»

Wdegy: «Почеттино 🤦, почему ты не выпустил Мудрика в старте? Почему с первых минут играли Броя и этот комик? Вон из моего клуба».

Prepo: «Люди, которые обвиняют Почеттино в поражении, не могут быть серьезными. Он не должен учить игроков типа Стерлинга как реализовывать моменты. Мудрик не в старте – это единственное, за что я критикую Почеттино».

Abby Payne: «В следующей игре Мудрик должен выходить на поле в старте. Если Почеттино не добьется результата против «Кристал Пэлас», увольняйте его. Он продолжает принимать неправильные решения. Вторая половина второго тайма была лучшим периодом игры. Как думаете, почему?»

Elegbede Brothers: «Нкунку, Мадуэке и Мудрик были невероятными. Они должны быть в старте».

Майкл Уэбб: «Как Нкунку и Мудрик не вышли в основе? Это загадка. Я не уверен, что Почеттино знает, как он хочет играть».

Rado: «У Почеттино были Нкунку, Мадуэке и Мудрик, но в основе играли Броя и Джексон. Это поражение на совести тренера, заканчивайте эти разговоры».

Pep would Never play Jackson over over mudryk or noni maduake



Pep would've played. Mudryk Nkuku noni as top three



Lavia uogochuku Palmer as mid



Badishille/mateseen Disasi Thiago Gusto

Don't compare pep to mediocre — Jay Costa (@Jay_Costa19) December 24, 2023

Sack that shallow thinking coach, what was he thinking starting those useless attack when we have nkunku and Mudryk on the bench? You people will not succeed next year https://t.co/bNnD2A3kPY — Koye (@KoyeDG) December 24, 2023

Poch🤦, why didn't you start Mudryk?

Con start Broja and that comedian.

Get out of my club. — Wdegy🤴 (@Degy_01) December 24, 2023

People blaming Poch are unserious people btw. He shouldn't need to coach a player like Sterling to not miss chances like that. The only thing I critique him for is not starting Mudryk. — Prepo (@CFCPrepo) December 24, 2023