ВИДЕО. Салах легко обыграл Зинченко и расстрелял ворота Арсенала в девятку
На 29-й минуте поединка «сказуеров» и «канониров» египтянин сравнял счет
23 декабря проходит матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал» Лондон.
На 4-й минуте Габриэл вывел лондонский клуб вперед после удачного удара головой.
Уже на 29-й Мохамед Салах сравнял счет. Египтянин получил мяч на правом фланге, легко обыграл украинского защитника «канониров» Александра Зинченко и мощным ударом расстрелял ворота соперников в ближнюю девятку.
❗️ ВИДЕО. Салах легко обыграл Зинченко и расстрелял ворота Арсенала в девятку
(видеообзор матча и гол Салаха будут добавлены на сайт позже...)
Для Салаха это 12-й гол в текущем сезоне чемпионата Англии. Также Мохамед вошел в топ-10 бомбардиров в истории АПЛ. На его счету 151 забитый мяч.
На 42-й минуте матча «Ливерпуль» – «Арсенал» счет 1:1.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
29’ – WHAT A GOAL! @TrentAA's sensational ball finds Salah inside the area. He skips past Zinchenko and smashes the ball past Raya. 😍— Liverpool FC (@LFC) December 23, 2023
[1-1]#LIVARS https://t.co/PPD2TvoJJL
Into the top 🔟 scorers in @premierleague history 😮💨— Liverpool FC (@LFC) December 23, 2023
Magnificent, @MoSalah 👑 pic.twitter.com/WKLHgd7VM8
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