ВИДЕО. Салах легко обыграл Зинченко и расстрелял ворота Арсенала в девятку

23 декабря проходит матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал» Лондон.

На 4-й минуте Габриэл вывел лондонский клуб вперед после удачного удара головой.

Уже на 29-й Мохамед Салах сравнял счет. Египтянин получил мяч на правом фланге, легко обыграл украинского защитника «канониров» Александра Зинченко и мощным ударом расстрелял ворота соперников в ближнюю девятку.

Для Салаха это 12-й гол в текущем сезоне чемпионата Англии. Также Мохамед вошел в топ-10 бомбардиров в истории АПЛ. На его счету 151 забитый мяч.

На 42-й минуте матча «Ливерпуль» – «Арсенал» счет 1:1.

