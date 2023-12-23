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Англия
23 декабря 2023, 20:15 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:16
3496
2

ВИДЕО. Салах легко обыграл Зинченко и расстрелял ворота Арсенала в девятку

На 29-й минуте поединка «сказуеров» и «канониров» египтянин сравнял счет

23 декабря 2023, 20:15 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:16
3496
2
ВИДЕО. Салах легко обыграл Зинченко и расстрелял ворота Арсенала в девятку
Getty Images/Global Images Ukraine

23 декабря проходит матч 18-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Арсенал» Лондон.

На 4-й минуте Габриэл вывел лондонский клуб вперед после удачного удара головой.

Уже на 29-й Мохамед Салах сравнял счет. Египтянин получил мяч на правом фланге, легко обыграл украинского защитника «канониров» Александра Зинченко и мощным ударом расстрелял ворота соперников в ближнюю девятку.

❗️ ВИДЕО. Салах легко обыграл Зинченко и расстрелял ворота Арсенала в девятку

(видеообзор матча и гол Салаха будут добавлены на сайт позже...)

Для Салаха это 12-й гол в текущем сезоне чемпионата Англии. Также Мохамед вошел в топ-10 бомбардиров в истории АПЛ. На его счету 151 забитый мяч.

На 42-й минуте матча «Ливерпуль» – «Арсенал» счет 1:1.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Мохамед Салах Александр Зинченко видео голов и обзор Арсенал Лондон Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль - Арсенал
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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December 32
Будет что внучкам рассказать.
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0
Виктор Попов
Спорт юа, у вас на сайті завелись якісь паразити, заходиш на сайт - антвірус аж верещить. 
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-1
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