Англия19 декабря 2023, 11:51 |
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Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 декабря в 19:30 матч АПЛ
19 декабря 2023, 11:51 |
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В субботу, 23 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, имея 38 очков. «Арсенал» идет первым с 39 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе SetantaSports.
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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