В субботу, 23 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, имея 38 очков. «Арсенал» идет первым с 39 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе SetantaSports.

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция