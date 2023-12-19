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Англия
19 декабря 2023, 11:51 |
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0

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 декабря в 19:30 матч АПЛ

19 декабря 2023, 11:51 |
99
0
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 2-е место, имея 38 очков. «Арсенал» идет первым с 39 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе SetantaSports.

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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