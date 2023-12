ВИДЕО. Тчуаменинга. Анчелотти рассмешил оговоркой на пресс-конференции

В последнее время из-за эпидемии травм защитников главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти приходится выпускать в защите двух своих хавбеков – Орельена Тчуамени в центре и Эдуардо Камавингу на левом фланге.

На пресс-конференции перед матчем против «Бетиса» (21 декабря) Анчелотти задали вопрос по поводу игры Тчуамени и Камавинги защите. Отвечая на него, итальянец «объединил» фамилии двух своих игроков в одну – получилось «Тчуаменинга».

«Тчуамени не любит играть центральным защитником, Камавинга не любит играть левым защитником. Но это чрезвычайная ситуация, они нам помогут», – сказал в итоге Анчелотти.

⚪️🇫🇷 New 🧌 unlocked by Ancelotti: Tchouaméninga.



“Tchouaméni doesn’t like to play as centre back, Cama doesn’t like to play as left back… but in emergency situation, they will help us”.



“Of course, Tchouaméni future at Real will be as midfielder”.pic.twitter.com/evavBX2fTz