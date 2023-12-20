Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру
Также тренер сливочных сообщил, когда окончательно определится с «первым номером»
21 декабря мадридский «Реал» проведет завершающий матч в 2023 году. В игре 18-го тура Ла Лиги «сливочные» сыграют против «Алавеса».
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти рассказал, кто станет стартовым голкипером в этом матче.
«Против «Алавеса» сыграет Аррисабалага. Кепа и Лунин прекрасные вратари. Украинец очень прогрессирует в последнее время, а испанец сохранил свой уровень.
После завтрашнего матча я решу, кто будет основным голкипером «Реала» до конца сезона», – сказал Анчелотти.
Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в команде.
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