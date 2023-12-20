Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру

21 декабря мадридский «Реал» проведет завершающий матч в 2023 году. В игре 18-го тура Ла Лиги «сливочные» сыграют против «Алавеса».

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти рассказал, кто станет стартовым голкипером в этом матче.

«Против «Алавеса» сыграет Аррисабалага. Кепа и Лунин прекрасные вратари. Украинец очень прогрессирует в последнее время, а испанец сохранил свой уровень.

После завтрашнего матча я решу, кто будет основным голкипером «Реала» до конца сезона», – сказал Анчелотти.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в команде.