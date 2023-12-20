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  4. Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру
Испания
20 декабря 2023, 12:19 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:28
1053
2

Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру

Также тренер сливочных сообщил, когда окончательно определится с «первым номером»

20 декабря 2023, 12:19 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:28
1053
2
Кепа или Лунин? Анчелотти назвал стартового голкипера на следующую игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Лунин

21 декабря мадридский «Реал» проведет завершающий матч в 2023 году. В игре 18-го тура Ла Лиги «сливочные» сыграют против «Алавеса».

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти рассказал, кто станет стартовым голкипером в этом матче.

«Против «Алавеса» сыграет Аррисабалага. Кепа и Лунин прекрасные вратари. Украинец очень прогрессирует в последнее время, а испанец сохранил свой уровень.

После завтрашнего матча я решу, кто будет основным голкипером «Реала» до конца сезона», – сказал Анчелотти.

Ранее президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в команде.

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Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Алавес - Реал Алавес
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Vitason
Все, значит болеем против Реала!! Анчелотти играет в "ромашка" Арисабалага - Лунин, Лунин -Арисабалага
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+2
pol-55
Чому Карло зразу каже основним,що не може їх і далі тасувати,хай конкурують,ато одного опускає другого *возвишает*.
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0
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