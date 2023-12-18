Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале

17 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

В старте мадридского клуба вышел украинец Андрей Лунин, а его конкурент по вратарской позиции Кепа Аррисабалага остался в запасе.

Президент королевского клуба Флорентино Перес после матча прокомментировал вратарский вопрос в команде.

«У нас отличная команда и у нас есть два прекрасных голкипера, мы уверены как в Лунине, так и в Аррисабалаге», – рассказал Перес.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».