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  4. Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Испания
18 декабря 2023, 18:45 |
1724
0

Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале

Президент «сливочных» поддерживает обоих вратарей

18 декабря 2023, 18:45 |
1724
0
Флорентино Перес прокомментировал вратарский вопрос в мадридском Реале
Dfensacentral. Лунин и Перес

17 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Вильярреал». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.

В старте мадридского клуба вышел украинец Андрей Лунин, а его конкурент по вратарской позиции Кепа Аррисабалага остался в запасе.

Президент королевского клуба Флорентино Перес после матча прокомментировал вратарский вопрос в команде.

«У нас отличная команда и у нас есть два прекрасных голкипера, мы уверены как в Лунине, так и в Аррисабалаге», – рассказал Перес.

В этом сезоне на счету Андрея Лунина 9 матчей за «королевский клуб», в которых он пропустил 5 голов. В 4 поединках украинец сумел сохранить свои ворота «сухими».

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник DefensaCentral
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