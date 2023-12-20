Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Наполи может перейти в РБ Лейпциг
Германия
20 декабря 2023, 12:01 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:05
202
0

Полузащитник Наполи может перейти в РБ Лейпциг

Клубы уже начали переговоры по трансферу Элифа Элмаса

20 декабря 2023, 12:01 | Обновлено 20 декабря 2023, 12:05
202
0
Полузащитник Наполи может перейти в РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Элиф Элмас

Немецкий «РБ Лейпциг» начал переговоры с итальянским «Наполи» по трансферу македонского полузащитника Элифа Элмаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «быки» сделали руководству неаполитанцев трансферное предложение на общую сумму в 25 миллионов евро. Переговоры продолжаются, 24-летний футболист готов к полноценной смене клуба в 2024 году.

В этом сезоне на счету Элифа Элмаса 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 забитыми мячами. Напомним, в июне 2023 года игрок сборной Северной Македонии забивал в ворота Украины, но его команда тогда проиграла со счетом 2:3. Sport.ua делал материал о пути Элифа Элмаса в большой футбол.

По теме:
Легендарный экс-форвард Шахтера интересен клубу бразильской Серии В
Жирона зимой планирует усилить состав. На карандаш попал защитник Барсы
Бетис подготовил предложение Шахтеру по Витао
Элиф Элмас Наполи РБ Лейпциг трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Футбол | 20 декабря 2023, 06:23 4
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?

Английский форвард Гарри Кейн в текущем сезоне Бундеслиги забил 20 мячей

Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле
Футбол | 19 декабря 2023, 20:31 11
Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле
Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле

У полтавчан будет новый главный тренер

Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
Футбол | 19.12.2023, 14:06
Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
Тренер Алавеса сделал неоднозначный комплимент Жироне после поражения
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Футбол | 20.12.2023, 00:09
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Эндрика подставили? Вокруг вундеркинда Реала разгорается допинговый скандал
Футбол | 20.12.2023, 11:56
Эндрика подставили? Вокруг вундеркинда Реала разгорается допинговый скандал
Эндрика подставили? Вокруг вундеркинда Реала разгорается допинговый скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
18.12.2023, 11:09
Другие виды
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 125
Футбол
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
19.12.2023, 00:21
Футбол
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
19.12.2023, 19:52 18
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
18.12.2023, 13:20 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем