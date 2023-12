Полузащитник Наполи может перейти в РБ Лейпциг

Немецкий «РБ Лейпциг» начал переговоры с итальянским «Наполи» по трансферу македонского полузащитника Элифа Элмаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «быки» сделали руководству неаполитанцев трансферное предложение на общую сумму в 25 миллионов евро. Переговоры продолжаются, 24-летний футболист готов к полноценной смене клуба в 2024 году.

В этом сезоне на счету Элифа Элмаса 16 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 забитыми мячами. Напомним, в июне 2023 года игрок сборной Северной Македонии забивал в ворота Украины, но его команда тогда проиграла со счетом 2:3. Sport.ua делал материал о пути Элифа Элмаса в большой футбол.

