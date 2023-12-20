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  4. ВИДЕО. Эмоции Мудрика и его партнеров после суперматча с Ньюкаслом
Англия
20 декабря 2023, 11:48 |
1334
1

ВИДЕО. Эмоции Мудрика и его партнеров после суперматча с Ньюкаслом

Лондонский клуб вышел в полуфинал Кубка английской лиги

20 декабря 2023, 11:48 |
1334
1
ВИДЕО. Эмоции Мудрика и его партнеров после суперматча с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинец Михаил Мудрик сравнял счет на 90+2-й и спас «синих», а уже в серии пенальти Михаил точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси», который и стал решающим в этой игре.

После матча появилось видео эмоций игроков лондонского клуба в подтрибунном помещении «Стэмфорд Бридж».

Сегодня, 20 декабря, сразу после матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм» состоится жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги, где Мудрик вместе с «Челси» узнает своего следующего соперника.

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Ньюкасл Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Челси - Ньюкасл видео
Источник Sport.ua
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Burevestnik
у вікіпедії вказано: 
провів в Челсі 31 матч, забив ТРИ голи  + 2 асиста. 
прекрасна результативність!!!  молодець!!!   
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