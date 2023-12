ВИДЕО. Эмоции Мудрика и его партнеров после суперматча с Ньюкаслом

19 декабря состоялся матч 1/4 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Ньюкасл». Основное время игры завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались лондонцы – 4:2.

Украинец Михаил Мудрик сравнял счет на 90+2-й и спас «синих», а уже в серии пенальти Михаил точно пробил с точки, забив 4-й 11-метровый для «Челси», который и стал решающим в этой игре.

После матча появилось видео эмоций игроков лондонского клуба в подтрибунном помещении «Стэмфорд Бридж».

Сегодня, 20 декабря, сразу после матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм» состоится жеребьевка полуфинала Кубка английской лиги, где Мудрик вместе с «Челси» узнает своего следующего соперника.

Imagine if all these players where fit what could have become of the opponent pic.twitter.com/KmS15jeMzW