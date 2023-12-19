ВИДЕО. Легенду Интера не хотели пускать на жеребьевку Лиги чемпионов
Хавьер Дзанетти забыл свою аккредитацию
Вчера, 18 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланский «Интер» получил в соперники «Атлетико» Мадрид.
Перед началом церемонии произошел забавный инцидент. Экс-капитан, а ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти забыл свою аккредитацию, а охранник, видимо, не узнал легенду и не хотел пускать аргентинца в зал, где проводилась жеребьевка. Однако в итоге Дзанетти в зал все же удалось попасть:
They really wouldn’t let Zanetti into the UCL draw because he didn’t have credentials…🙃— Italian Football TV (@IFTVofficial) December 18, 2023
pic.twitter.com/wxLu5DQbUu
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