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  4. ВИДЕО. Легенду Интера не хотели пускать на жеребьевку Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 декабря 2023, 14:28 |
787
0

ВИДЕО. Легенду Интера не хотели пускать на жеребьевку Лиги чемпионов

Хавьер Дзанетти забыл свою аккредитацию

19 декабря 2023, 14:28 |
787
0
ВИДЕО. Легенду Интера не хотели пускать на жеребьевку Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Дзанетти

Вчера, 18 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланский «Интер» получил в соперники «Атлетико» Мадрид.

Перед началом церемонии произошел забавный инцидент. Экс-капитан, а ныне вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти забыл свою аккредитацию, а охранник, видимо, не узнал легенду и не хотел пускать аргентинца в зал, где проводилась жеребьевка. Однако в итоге Дзанетти в зал все же удалось попасть:

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Хавьер Дзанетти Интер Милан Лига чемпионов видео
Источник Twitter
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