Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
18 декабря 2023, 13:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 14:07
8458
19

Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевки весенней стадии ЛЧ

18 декабря 2023, 13:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 14:07
8458
19
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
УЕФА

В понедельник, 18 декабря, в 13:00 в швейцарской Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В жеребьевке приняли участие 16 команд, вышедших из группового этапа Лиги чемпионов. Победители групп считались сеяными, а команды, занявшие вторые места, были несеяными.

Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченком будет играть против Порту из Португалии.

Мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным встретится с РБ Лейпциг (Германия).

1/8 финала Лиги чемпионов проводится в течение четырех недель. Первые матчи пройдут 13/14/20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6/12/13 марта 2024 года.

Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 1 июня на лондонском стадионе Уэмбли, которые ранее принимал 7 финалов КЕЧ/ЛЧ – больше, чем любой другой стадион.

Лиги чемпионов 2023/24

1/8 финала, 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта 2024

  • Порту (Португалия) – Арсенал (Англия)
  • Наполи (Италия) – Барселона (Испания)
  • ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)
  • Интер (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания)
  • ПСВ Эйндховен (Нидерланды)﻿ – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Лацио (Италия) – Бавария (Германия)
  • Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия)
  • РБ Лейпциг (Германия) – Реал Мадрид (Испания)

По теме:
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Звезда Манчестер Сити стал жертвой ограбления
СУАРЕС – о переходе Неймара в ПСЖ: «Говорили ему, что это ошибка»
Барселона Боруссия Дортмунд Наполи Копенгаген жеребьевка Интер Милан Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария Реал Сосьедад Реал Мадрид Манчестер Сити жеребьевка Лиги чемпионов РБ Лейпциг ПСЖ ПСВ Лига чемпионов Лацио Порту Андрей Лунин Александр Зинченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Хоккей | 17 декабря 2023, 22:48 15
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ

Словения выиграла домашний турнир

ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17 декабря 2023, 14:28 18
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда

Михаил продолжает обострять игру «Челси»

ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира
Футбол | 18.12.2023, 13:01
ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира
ФОТО, ВИДЕО. Ровно год назад сборная Аргентины стала чемпионом мира
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
Теннис | 17.12.2023, 16:40
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Биатлон | 18.12.2023, 07:22
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Прогресс нашей женской команды, доминация Бреза-Буше и Йоханнеса Бё
Комментарии 19
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
coba777
Оце жеребкування. Жодного матчу смерті)
Ответить
+3
anacreon
На диво нормальне жеребкування. Топи не зійшлися на такі ранній стадії і одне одного не виб'ють. У Арсенала нормальний Порту. Повинні проходити в чверть-фінал. 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Sheva19
Порту зря старались вылет 100 процентов будет 
Ответить
+1
Умник
Буду болеть за итальяшек. Поразили они меня. 
Ответить
+1
T-800
Поздравление для Сити и датчан с прекрасным соперником, Наполи и Барселону тоже
Ответить
+1
Saar
Мс і реал -халявщики.
Ответить
0
ElrondSparrov
самі цікаві пари РБ Лейпциг -Реал Мадрид Інтер -Атлетіко Наполі -Барселона  шанси рівні  в усіх інших матчах  все зрозуміло буде диво якщо Реал Сосьєдад  ПСВ і Копенгаген Лаціо  Порту  пройдуть  в  ЛЧ1/4 
Ответить
0
T-800
Барселону, если выбивать, то на стадии 1/4 и 1/2 - самое подходящие время
походу в квотере, по победам в полуфиналах подряд били когда-то рекорд Милана 60-00х, итальянцы почти пол-ста лет не проигрывали именно на стадии сэмиса, пока УЕФА в 2006 это дело не надоело...
в финалах одноразовая осечка при Кройффе в 1994 году.
Ответить
0
luceorius
 Зважаючи на нинішній стан команд, безумовними фаворитами є тільки Баварія та Реал.
В інших парах шанси мають обидва суперники, але як воно буде на середину лютого?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
T-800
до 1/4 никогда не проигрывали Ноттингем Форрест, Днепр (оригинальный), у НФ по 2-0 так же реализация на стадиях полу,-финалов
в 1/8 не играли оба клуба в современном формате, но одними из лучших являются Бавария, Барселона ... с реализацией под 100% (так что вижу плохую жеребьевку для соперников мюнхенцев (особенно) и каталонцев) 
у Реал Мадрида очень плохо идут стадии 1/8 и 1/2 и очень хорошо стадии 1/4 и финал (1956-2023), так что у РБЛ будут шансы и... у любого соперника в полуфинале вдруг что
Ответить
0
Sheva19
ПСЖ Реал Сосьедад и Интер Атлетико будет борьба В остальных все ясно 
Ответить
0
T-800
уже вижу часть сетки Наполи-Барселона-ПСВ-Дортмунд-Интер-АТМ-П
СЖ-Реал Сосьедад ... а с другой стороны второй полуфинал победитель пары Реала(Арсенала) на победителя пары Сити(Баварии)
Ответить
0
nick07
більш-менш рівна пара Наполі- Барса, у всіх інших - є явний лідер. Побачимо чи будуть очікувані результати
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
17.12.2023, 10:52 5
Футбол
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 24
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 1
Бокс
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
16.12.2023, 14:56 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем