Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник, 18 декабря, в 13:00 в швейцарской Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

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В жеребьевке приняли участие 16 команд, вышедших из группового этапа Лиги чемпионов. Победители групп считались сеяными, а команды, занявшие вторые места, были несеяными.

Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченком будет играть против Порту из Португалии.

Мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным встретится с РБ Лейпциг (Германия).

1/8 финала Лиги чемпионов проводится в течение четырех недель. Первые матчи пройдут 13/14/20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6/12/13 марта 2024 года.

Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 1 июня на лондонском стадионе Уэмбли, которые ранее принимал 7 финалов КЕЧ/ЛЧ – больше, чем любой другой стадион.

Лиги чемпионов 2023/24

1/8 финала, 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта 2024