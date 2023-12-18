Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевки весенней стадии ЛЧ
В понедельник, 18 декабря, в 13:00 в швейцарской Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.
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В жеребьевке приняли участие 16 команд, вышедших из группового этапа Лиги чемпионов. Победители групп считались сеяными, а команды, занявшие вторые места, были несеяными.
Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченком будет играть против Порту из Португалии.
Мадридский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным встретится с РБ Лейпциг (Германия).
1/8 финала Лиги чемпионов проводится в течение четырех недель. Первые матчи пройдут 13/14/20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6/12/13 марта 2024 года.
Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 1 июня на лондонском стадионе Уэмбли, которые ранее принимал 7 финалов КЕЧ/ЛЧ – больше, чем любой другой стадион.
Лиги чемпионов 2023/24
1/8 финала, 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта 2024
- Порту (Португалия) – Арсенал (Англия)
- Наполи (Италия) – Барселона (Испания)
- ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)
- Интер (Италия) – Атлетико Мадрид (Испания)
- ПСВ Эйндховен (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- Лацио (Италия) – Бавария (Германия)
- Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия)
- РБ Лейпциг (Германия) – Реал Мадрид (Испания)
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Михаил продолжает обострять игру «Челси»
походу в квотере, по победам в полуфиналах подряд били когда-то рекорд Милана 60-00х, итальянцы почти пол-ста лет не проигрывали именно на стадии сэмиса, пока УЕФА в 2006 это дело не надоело...
в финалах одноразовая осечка при Кройффе в 1994 году.
В інших парах шанси мають обидва суперники, але як воно буде на середину лютого?
в 1/8 не играли оба клуба в современном формате, но одними из лучших являются Бавария, Барселона ... с реализацией под 100% (так что вижу плохую жеребьевку для соперников мюнхенцев (особенно) и каталонцев)
у Реал Мадрида очень плохо идут стадии 1/8 и 1/2 и очень хорошо стадии 1/4 и финал (1956-2023), так что у РБЛ будут шансы и... у любого соперника в полуфинале вдруг что
СЖ-Реал Сосьедад ... а с другой стороны второй полуфинал победитель пары Реала(Арсенала) на победителя пары Сити(Баварии)