Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник, 18 декабря, в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.

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В 1/16 финала Лиги Европы участвуют 16 команд: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Донецкий Шахтер, занявший 3-е место в группе ЛЧ, оказался в числе несеяных клубов.

В результате жеребьевки соперником горняков будет клуб: Марсель (Франция)

Шахтер проведет первый матч 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.

Противостояния будут состоять из двух матчей, правило выездного гола не действует. В ответных матчах сеяные команды сыграют дома.

Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские Вест Хэм, Брайтон, Ливерпуль, итальянская Аталанта, испанский Вильярреал, немецкий Байер, шотландский Рейнджерс, чешская Славия). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.

Сезон Лиги Европы 2023/24 завершится финалом 22 мая на Дублин Арене в Ирландии.

Лиги Европы 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024