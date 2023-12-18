Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
В Ньоне прошла жеребьевка с участием донецкого клуба
В понедельник, 18 декабря, в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 1/16 финала Лиги Европы участвуют 16 команд: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).
Донецкий Шахтер, занявший 3-е место в группе ЛЧ, оказался в числе несеяных клубов.
В результате жеребьевки соперником горняков будет клуб: Марсель (Франция)
Шахтер проведет первый матч 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.
Противостояния будут состоять из двух матчей, правило выездного гола не действует. В ответных матчах сеяные команды сыграют дома.
Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские Вест Хэм, Брайтон, Ливерпуль, итальянская Аталанта, испанский Вильярреал, немецкий Байер, шотландский Рейнджерс, чешская Славия). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.
Сезон Лиги Европы 2023/24 завершится финалом 22 мая на Дублин Арене в Ирландии.
Лиги Европы 2023/24
1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024
- Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия)
- Милан (Италия) – Ренн (Франция)
- Ланс (Франция) – Фрайбург (Германия)
- Янг Бойз (Швецария) – Спортинг (Португалия)
- Бенфика (Португалия) – Тулуза (Франция)
- Брага (Португалия) – Карабах (Азербайджан)
- Галатасарай (Турция) – Спарта Прага (Чехия)
- Шахтер Донецк (Украина) – Марсель (Франция)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек может усилить состав испанского гранда
Турнир проходит с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции
Шахтер сильнее он Барсу побеждал.
Я вас умоляю какой Марсель.
У них там никаких звезд, и вообще Шахтер должен легко проходить.
Буде складно , але перемога за Шахтарем!!🇺🇦