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Лига Европы
18 декабря 2023, 14:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 14:37
5570
20

Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка с участием донецкого клуба

18 декабря 2023, 14:20 | Обновлено 18 декабря 2023, 14:37
5570
20
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
УЕФА

В понедельник, 18 декабря, в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.

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В 1/16 финала Лиги Европы участвуют 16 команд: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Донецкий Шахтер, занявший 3-е место в группе ЛЧ, оказался в числе несеяных клубов.

В результате жеребьевки соперником горняков будет клуб: Марсель (Франция)

Шахтер проведет первый матч 15 февраля на условно домашней арене, а ответный – 22 февраля на выезде.

Противостояния будут состоять из двух матчей, правило выездного гола не действует. В ответных матчах сеяные команды сыграют дома.

Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские Вест Хэм, Брайтон, Ливерпуль, итальянская Аталанта, испанский Вильярреал, немецкий Байер, шотландский Рейнджерс, чешская Славия). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.

Сезон Лиги Европы 2023/24 завершится финалом 22 мая на Дублин Арене в Ирландии.

Лиги Европы 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024

  • Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия)﻿
  • Милан (Италия) – Ренн (Франция)
  • Ланс (Франция) – Фрайбург (Германия)
  • Янг Бойз (Швецария) – Спортинг (Португалия)
  • Бенфика (Португалия) – Тулуза (Франция)
  • Брага (Португалия) – Карабах (Азербайджан)
  • Галатасарай (Турция) – Спарта Прага (Чехия)
  • Шахтер Донецк (Украина) – Марсель (Франция)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 20
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New Zealander
Далеко не самый худший жребий (Рома и Спортинг - хуже). В прошлом году когда мы были слабее то проходили уже одну французскую команду - Ренн. До етого проходили еще одну - Монако. 
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+4
coba777
Ну таке( Могло краще фортанути. Але могло бути й значно гірше.
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+3
dimando560
Цікаво!
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+3
Batya
Могло бути краще, а могло гірше, маємо те, що маємо...
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+2
Ștefan Mihai Lauriuc
Гірше тільке Рома ! Маресель другей в цій групи команд
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+2
K_Sarioglo@i.ua
Не найкращий варіант, особливо з урахуванням того хто лишалися коли було визначено 5 пар. Але й явно не найгірший хто міг бути, враховуючи наявність Роми та Фрайбурга. Та й мабуть Спортінг я теж хотів би менше.
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+2
Vitason
Спарта была бы получше, однозначно!!!
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+1
Умник
7 команда Франции против 3 команды Украины.
Шахтер сильнее он Барсу побеждал.
Я вас умоляю какой Марсель.
У них там никаких звезд, и вообще Шахтер должен легко проходить.
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
roman75zpr
Ну, такое... У Бенфики получше ))
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0
Vitaliy_yatsenko
Головна перевага Марселя - розпал сезону у Франції в лютому. Так було завжди в лютому грати. Краще грати проти тих команд, які так само знаходяться без ігрової практики офіційних матчів. У Марселя стабільна і майстерна команда, досвідчена, хороший склад без великих талантів. Головна зірка - Аубамеянг. 
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0
Ștefan Mihai Lauriuc
Марсель*
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0
Slunkoo
The end
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-1
Артур Отаманчук
Ну всё краты разминайте булки ахахха, но на самом деле можно проходить Марсель, если сохранить состав.
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-1
Лига конференций без динамо
Чемпиону Украины по силам пройти  хорошую французскую  команду тренера Гаттузо  Марсель  
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-1
AK.228
Не Карабах, як ебантяй Фанька бажав…
Буде складно , але перемога за Шахтарем!!🇺🇦
Ответить
-2
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