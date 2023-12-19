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  4. Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
Испания
19 декабря 2023, 00:01 | Обновлено 19 декабря 2023, 00:09
3143
1

Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке

Украинский нападающий «Жироны» стал одним из самых быстрых, кто забил 10 голов в Ла Лиге

19 декабря 2023, 00:01 | Обновлено 19 декабря 2023, 00:09
3143
1
Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» вошел в топ-9 лучших игроков Ла Лиги в XXI веке Артем Довбик вошел в топ-9 лучших игроков Ла Лиги в XXI веке по количеству матчей, необходимых на первые 10 голов в чемпионате, сообщает статистический ресурс Opta.

26-летнему бомбардиру понадобилось всего 16 поединков, чтобы отличиться 10 забитыми мячами. В этом аспекте Артем перегнал самого Лионеля Месси, у которого на первые 10 голов в Ла Лиге ушло аж 30 матчей.

Немного Артем Довбик не дотянул до другой легенды мирового футбола – Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 10 голов за 13 матчей. Первый забитый мяч в ворота «Алавеса» Довбик отпраздновал именно в его стиле.

Абсолютными лидерами рейтинга являются Роберт Левандовски и Джуд Беллингем, которые не так давно переехали в Испанию. Поляк в сезоне 2022/23 отметился 10 голами в 10 встречах, а англичанин уже в этой кампании повторил его достижение.

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Лионель Месси Роберт Левандовски Джуд Беллингем Златан Ибрагимович Криштиану Роналду Радамель Фалькао Антонио Санабрия Пьер-Эмерик Обамеянг Джузеппе Росси Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу рейтинг Жирона Реал Мадрид Барселона Атлетико Мадрид
Источник Opta
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Комментарии 1
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introvert
Враховуючи, в якому віці Мессі в Ла Лізі починав, було б дивно, якби було по-іншому) Довбик, звичайно, молодчага, а сайт спорт.уа чемпіон по клікбейту.
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