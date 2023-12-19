Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
Украинский нападающий «Жироны» стал одним из самых быстрых, кто забил 10 голов в Ла Лиге
Украинский нападающий каталонской «Жироны» вошел в топ-9 лучших игроков Ла Лиги в XXI веке Артем Довбик вошел в топ-9 лучших игроков Ла Лиги в XXI веке по количеству матчей, необходимых на первые 10 голов в чемпионате, сообщает статистический ресурс Opta.
26-летнему бомбардиру понадобилось всего 16 поединков, чтобы отличиться 10 забитыми мячами. В этом аспекте Артем перегнал самого Лионеля Месси, у которого на первые 10 голов в Ла Лиге ушло аж 30 матчей.
Немного Артем Довбик не дотянул до другой легенды мирового футбола – Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» забил 10 голов за 13 матчей. Первый забитый мяч в ворота «Алавеса» Довбик отпраздновал именно в его стиле.
Абсолютными лидерами рейтинга являются Роберт Левандовски и Джуд Беллингем, которые не так давно переехали в Испанию. Поляк в сезоне 2022/23 отметился 10 голами в 10 встречах, а англичанин уже в этой кампании повторил его достижение.
16 - Fastest players to score 10 goals in LaLiga in the 21st century:— OptaJose (@OptaJose) December 18, 2023
🇵🇱 Robert Lewandowski 10
🏴 Jude Bellingham 10
🇸🇪 Zlatan Ibrahimović 12
🇵🇹 Cristiano Ronaldo 13
🇨🇴 Radamel Falcao 15
🇵🇾Tony Sanabria 15
🇬🇦 Aubameyang 15
🇮🇹 Giuseppe Rossi 16
🇺🇦 ARTEM DÓVBYK 16
Impact. pic.twitter.com/tdUOT0IrhG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер национальной команды рассказал, что с такой игрой Лунин нужен сборной
Разные мысли фанатов по поводу противостояния с «Марселем»