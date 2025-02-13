«Не понимаю». Экс-тренер Динамо раскритиковал трансферную политику клуба

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо признался, что не понимает трансферную политику столичного клуба, а также оценил чемпионскую гонку в Украинской Премьер-лиге:

«Не совсем понимаю, почему президент клуба не продает игроков, которых, по логике, продавать вроде бы пора уже. Возможно, он рассчитывает на то, что через какое-то время они будут стоить дороже? Ну ему виднее.

В любом случае, если раньше я еще говорил, что чемпионат только в разгаре и еще рано говорить о чьих-то шансах на чемпионство, то сейчас уже практически не сомневаюсь, что «Динамо» удастся удержать первое место. Из-за того, что гандикап слишком большой, и«Шахтер» покинули сразу несколько опытных футболистов.

Ну и, наконец, потому, что остальные команды по своему нынешнему уровню просто не дотягивают до того, чтобы создать «Динамо» серьезные проблемы. При этом далек от мысли, что динамовцам будет просто», – поделился мнением Сабо.